 Filistinli genç Ahed Tamimi serbest bırakıldı | DÜNYA | DW | 29.07.2018

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DÜNYA

Filistinli genç Ahed Tamimi serbest bırakıldı

İsrail askerlerine vurduğu için cezaevine giren ve Filistin'deki direnişin sembolü hâline gelen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, yaklaşık sekiz aydır kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

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Tamimi, henüz 16 yaşındayken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

Batı Şeria'da geçen yıl İsrailli askerlerine vurduğu için annesiyle birlikte tutuklanarak sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Filistinli Ahed Tamimi, cezaevinden çıktı. Olayın yaşandığı Aralık 2017'de 16 yaşında olan genç kız, askerlere tekme ve tokat attığı görüntüler sebebiyle Filistin'de kahraman ilan edilirken, İsrail tarafından provokasyonla suçlanmıştı.

Ahed Tamimi ve annesinin İsrail'de yargılandığı davada, taraflar sanıkların sekiz ay cezaevinde kalması konusunda anlaşmıştı. Tamimi'nin İsrailli avukatı, genç kızın ve annesinin beklenenden erken cezaevinden salıverilmesinin İsrail'de olağan bir durum olduğunu ve ülkedeki hapishanelerin doluluğundan kaynaklandığını söyledi.

Ahed'in annesi ve diğer akrabalarıyla birlikte Batı Şeria'daki İsrail askerlerine direndiği görüntüler tüm dünyada yankı uyandırmış, olay sonrası genç kızın tutuklanması da İsrail askeri mahkemelerinin Filistinli gençlere yaklaşımınının bir kez daha uluslararası mercek altına alınmasına neden olmuştu.

Baba Tamimi: Kızım hukuk okumak istiyor

Filistin'de direnişin yeni yüzü ilan edilen genç kız ve annesi cezaevinden çıktıktan sonra İsrail ordusu tarafından getirildikleri Ramallah yakınlarındaki köyleri Nebi Salih'te kahraman gibi karşılandı.

Ahed'in babası Bessim Tamimi de Alman haber ajansı dpa'ya kızının ve eşinin salıverilmesinden duyduğu sevinci ifade etti. Ailesinin "normal hayatına" devam etmek istediğini ve Nebi Salih'te her hafta düzenledikleri işgal karşıtı protesto gösterilerini durduklarını söyleyen Tamimi, "Ancak bazen işgal size direnmekten başka seçenek bırakmıyor” diye konuştu.  Baba Tamimi, kızının üniversiteye giderek hukuk okumak istediğini söyledi.

Batı Şeria'daki gösterilerde İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavırla küçük yaşlarından itibaren uluslararası ün kazanan Ahed Tamimi, Aralık 2012'de dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile de Şanlıurfa'daki bir AKP etkinliği sırasında bir araya gelmişti.

Ahed'in duvar resmini çizen iki İtalyan gözaltında

Öte yandan Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'na Ahed'in dört metrelik dev bir resmini çizen iki İtalyan ve bir Filistinli'nin İsrail polisi tarafından gözaltına alındıkları bildirildi. Polisin açıklamasında, yüzleri maskeli üçlünün İsrail sınır polisi tarafından duvara yasa dışı çizimler yaparken yakalandıkları, daha sonra arabaları ile kaçmaya çalıştıkları ancak polis tarafından durdurularak, "Beytüllahim bölgesindeki güvenlik duvarına zarar verme ve vandalizm" şüphesiyle gözaltına alındıkları açıklandı.

Ahed Tamimi Mural West Bank

Resmi çizenlerden biri olduğunu öne süren sokak sanatçısı Jorit Agoch'un ismiyle bir Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, Agoch'un gözaltında olduğu ve yardım istediği yönündeki sözlerine yer verildi.

Batı Şeria'daki duvar Filistin direnişine destek veren çok sayıda grafiti ile dolu. Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy de burada çizimi bulunan isimler arasında.

DW,dpa,AFP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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