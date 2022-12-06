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Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile 25 yıldır Filistin bölgelerinde muhabirlik yapıyordu.
Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile 25 yıldır Filistin bölgelerinde muhabirlik yapıyordu.Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance Ilia Yefimovich/dpa
Basın özgürlüğüİsrail

Filistinli gazetecinin ölümü UCM'ye taşınıyor

3 saat önce

Al Jazeera, muhabiri Ebu Akile'nin İsrail askerlerince kasten öldürüldüğü suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu. İsrail'den başvuruya sert tepki geldi.

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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da görev başındayken başından vurularak öldürülmesi olayı Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınıyor.

Katar merkezli medya kuruluşundan yapılan açıklamada, kurum hukuk dairesinin Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili kapsamlı incelemeyi tamamladığı, dosyaya çeşitli görgü tanıklarının ifadeleri, video görüntüleri incelemeleri ve adli tıp verilerine dayalı yeni bulguların da eklendiği belirtilerek "Yeni bulgular Şirin ve meslektaşlarına İsrail İşgal Güçleri tarafından doğrudan ateş açıldığını açıkça gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Al Jazeera'nin UCM'ye yaptığı resmi başvuruya İsrail'den sert tepki geldi. İsrail Başbakanı Yair Lapid, "Hiç kimse İsrail askerlerini soruşturamaz ve hiç kimse, hele ki Al Jazeera bize savaş ahlâkı dersi veremez" ifadelerini kullandı.

İsrail, askerlerinin savaş suçlarından sorumlu tutulmasının önüne geçmek üzere UCM'yi tanımamış ve geçmişte de Mahkeme ile iş birliğine yanaşmamıştı.

Ebu Akile'nin cenaze töreninde İsrail askerlerinin sert müdahalesi uluslararası tepkilere neden olmuştu.
Ebu Akile'nin cenaze töreninde İsrail askerlerinin sert müdahalesi uluslararası tepkilere neden olmuştu.Fotoğraf: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

Ne olmuştu?

51 yaşındaki Ebu Akile, 11 Mayıs 2022 tarihinde Batı Şeria'daki Cenin kentinde bir İsrail askeri operasyonunu takip ederken başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirmiş, olaydan yaralı olarak kurtulan yanındaki muhabir arkadaşı o sırada etrafta militanların bulunmadığını ve çatışma yaşanmadığını kaydetmiş, ayrıca ikisinin de üzerinde basın mensubu olduklarını gösteren "Press" yazılı yelekler bulunduğunu anlatmıştı. Al Jazeera ve Filistin Özerk Yönetimi olayın hemen ardından yaptıkları açıklamalarda İsrail askerlerinin gazetecilere kasıtlı bir şekilde ateş açtığını iddia etmişti.

Şirin Ebu Akile
Şirin Ebu AkileFotoğraf: Al Jazeera Media Network/AP/picture alliance

İsrail ise başlangıçta ateşi Filistinli militanların açmış olabileceğini savunmuş, yoğun uluslararası tepkilerin ardından bu açıklamadan geri adım atarak olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin netlik kazanmadığını bildirmişti. İsrail ordusu Eylül ayında olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak Ebu Akile'yi vuran kurşunun nereden çıktığının tam olarak belirlenemediğini, ancak İsrail askerlerinin ateşi sonucunda hayatını kaybetmiş olmasının "yüksek ihtimal" olduğu sonucuna varmış, olayda kasıt bulunmadığını vurgulamıştı.

Ebu Akile'nin ABD vatandaşı olması nedeniyle ABD'de de geçen ay ölümün nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Ebu Akile, İsrail askeri idaresi altındaki Filistin topraklarında günlük yaşamın gerçeklerini 25 yıldır dünya kamuoyuna duyuran, geniş kesimlerin saygı duyduğu bir gazeteciydi. Al Jazeera Arapça servisine 1997 yılında katılan gazeteci, 2000'li yılların başındaki ikinci Filistin intifadası sırasında bölgeden geçtiği haberlerle uluslararası alanda tanınmıştı.

dpa,epd/BK,TY

 

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