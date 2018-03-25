Filistinli Ahed Tamimi: Direnişimiz sürecek

Batı Şeria'da geçen yıl İsrail askerlerine vurduğu için annesiyle birlikte tutuklanarak sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Filistinli Ahed Tamimi, cezaevinden çıktı. Olayın yaşandığı Aralık 2017'de 16 yaşında olan genç kız, askerlere tekme ve tokat attığı görüntüler sebebiyle Filistin'de kahraman ilan edilirken, İsrail tarafından provokasyonla suçlanmıştı.

Ahed Tamimi ve annesi Neriman Tamimi'nin İsrail'de yargılandığı davada, taraflar sanıkların sekiz ay cezaevinde kalması konusunda anlaşmıştı. Tamimi'nin İsrailli avukatı, genç kızın ve annesinin beklenenden erken cezaevinden salıverilmesinin İsrail'de olağan bir durum olduğunu ve ülkedeki hapishanelerin doluluğundan kaynaklandığını söyledi.

Tamimi, henüz 16 yaşındayken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

Ahed'in annesi ve diğer akrabalarıyla birlikte Batı Şeria'daki İsrail askerlerine direndiği görüntüler tüm dünyada yankı uyandırmış, olay sonrası genç kızın tutuklanması da İsrail askeri mahkemelerinin Filistinli gençlere yaklaşımınının bir kez daha uluslararası mercek altına alınmasına neden olmuştu.

"Direnişimiz sürecek"

Filistin'de direnişin yeni yüzü ilan edilen genç kız ve annesi cezaevinden çıktıktan sonra İsrail ordusu tarafından getirildikleri Ramallah yakınlarındaki köyleri Nebi Salih'te kahraman gibi karşılandı.

Ahed Tamimi, Nebi Salih'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Tamimi, "Direnişimiz sürecek. Özellikle de eşit haklar için gösterdiğimiz direniş" ifadesini kullandı.

"Hapishane zor ve onur kırıcıydı. Ama orayı bir sınıfa çevirebildik" diyen Tamimi, cezaevinde gerçirdiği süre boyunca kendisine destek olanlara teşekkür etti. Tamimi, "Umarım benim için yapılan kampanyalar cezaevindeki tüm çocuklar için devam ettirilir" diye ekledi. Ahed Tamimi'nin babası Bessim Tamimi, kızının liseyi bitirmek için girmesi gereken sınavları cezaevinde geçtiğini ve bu süreçte diğer mahkûmların yardımıyla ders çalıştığını söyledi.

"Kızım hukuk okumak istiyor"

Bessim Tamimi Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, kızının ve eşinin salıverilmesinden duyduğu sevinci ifade ederken ailesinin "normal hayatına" devam etmek istediğini belirtti. Nebi Salih'te her hafta düzenledikleri işgal karşıtı protesto gösterilerini durduracaklarını söyleyen Tamimi, "Ancak bazen işgal size direnmekten başka seçenek bırakmıyor” diye konuştu. Baba Tamimi, kızının üniversiteye giderek hukuk okumak istediğini söyledi. Bessim Tamimi, daha önce Batı Şeria'daki bir üniversiteye gitmeyi düşünen kızının yurt dışından da burs teklifleri aldığını belirtti.

Batı Şeria'daki gösterilerde İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavırla küçük yaşlarından itibaren uluslararası ün kazanan Ahed Tamimi, Aralık 2012'de dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile de Şanlıurfa'daki bir etkinlik sırasında bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Tamimi'yi tahliyesinin ardından da telefonla aradı. Haberde Erdoğan'ın Filistinli genci cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Ahed'in duvar resmini çizen iki İtalyan gözaltında

Öte yandan Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'na Ahed'in dört metrelik dev bir resmini çizen iki İtalyan ve bir Filistinli'nin İsrail polisi tarafından gözaltına alındıkları bildirildi. Polisin açıklamasında, yüzleri maskeli üçlünün İsrail sınır polisi tarafından duvara yasa dışı çizimler yaparken yakalandıkları, daha sonra arabaları ile kaçmaya çalıştıkları ancak polis tarafından durdurularak, "Beytüllahim bölgesindeki güvenlik duvarına zarar verme ve vandalizm" şüphesiyle gözaltına alındıkları açıklandı.

Resmi çizenlerden biri olduğunu öne süren sokak sanatçısı Jorit Agoch'un ismiyle bir Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, Agoch'un gözaltında olduğu ve yardım istediği yönündeki sözlerine yer verildi.

Batı Şeria'daki duvar Filistin direnişine destek veren çok sayıda grafiti ile dolu. Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy de burada çizimi bulunan isimler arasında.

DW,dpa,AFP/SÖ,CÖ

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