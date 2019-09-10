 Filistin′in başmüzakerecisi Erekat hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 10.11.2020

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DÜNYA

Filistin'in başmüzakerecisi Erekat hayatını kaybetti

Otuz yılı aşkın bir süre boyunca Filistin'in uluslararası arenadaki sesi olan başmüzakereci ve FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erekat koronavirüs nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.

Palästinensische Autonomiegebiete | Generalsekretär | Dr. Saeb Erekat (Debbie Hill/UPI Photo/picture-alliance)

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin'in barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Saeb Erekat, üç haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü koronavirüs hastalığına yenik düştü.

Kudüs'teki Hadassah hastanesinde 65 yaşında yaşamını yitiren Erekat  yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu.  Erekat, üç yıl önce gerçekleştirilen akciğer nakli nedeniyle koronavirüs salgınında ağır risk grubunda yer alıyordu.

İki devletli çözümün savunucularındandı

Filistin lideri Yaser Arafat ve ardından halefi Mahmud Abbas'ın en yakınındaki isimler arasında yer alan Erekat, 1991 yılındaki  Madrid Konferansı'ndan bu yana  İsrail ile Filistinliler arasında yürütülen tüm barış görüşmelerinde aktif rol oynamıştı. 1993'te İsrail ve Filistin arasında Oslo’da imzalanan anlaşmanın mimarlarından biri olarak bilinen Erekat, İsrail ile iki devletli çözümün ateşli savunucularındandı.

Erekat Filistin lideri Mahmud Abbas ile.

Erekat Filistin lideri Mahmud Abbas ile.

Filistin'de yas

Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas, Erekat'ın ölümünü "Filistin ve halkımız için büyük bir kayıp" diye nitelendirerek "Özellikle de Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu zor koşullar ışığında onu kaybetmekten derin üzüntü duyuyoruz" dedi. Abbas, Erekat'ın ölümü nedeniyle Filistin'de bayrakların üç gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

2000'li yıllarda barış görüşmeleri sırasında İsrail Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Tsipi Livni de Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımlayarak Erekat'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve "Özlenecek" dedi. 

1955 yılında Kudüs'te doğan Saeb Erekat evli ve dört çocuk babasıydı.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Filistinli müzakereci Saib Erekat, 2008 yılında İsrail ile barış anlaşması yapılamazsa Filistin yönetiminin çökebileceği uyarısında bulundu.  

FKÖ’de barış planı için uzlaşmaya varıldı

Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) içindeki siyasal partilerin, Mısır'ın Filistin'de siyasal birlik için önerdiği taslak plan üzerinde mutabık olduklarını söyledi.  

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