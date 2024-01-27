Filistin'e yardımlarda kesinti tehlikesi

Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler Yardım Kurumu'ndan (UNRWA) bazı çalışanların, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırılara karıştığı iddiaları üzerine kuruma verilen yardımın kesilmesi tartışması büyüyor.

Antonio Tajani Fotoğraf: Jens Krick/Flaschpic/picture alliance

UNRWA'ya yapılan yardımları dondurduklarını açıklayan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de bu yöndeki adımı üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi. Bakan Tajani, sosyal medya paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamadaise ülkesinin Filistin halkına insani yardım ve İsrail'in güvenliğinin sağlanması için çaba harcamayı sürdüreceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddialardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Bakanlığın, sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin iddialarda adı geçen çalışanların işten çıkarılacağı ve konuyla ilgili soruşturma başlatılacağı yönündeki sözlerinin memnuniyetle karşılandığı da vurgulandı.

Açıklamada "Soruşturmanın köklü ve kapsamlı olmasını bekliyoruz" ifadesine yer verilirken, Genel Komiser'in UNRWA çalışanlarına, nefret ve şiddetin hiçbir türünün kabul edilmez olduğunu ve bunlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini açıkça anlatması gerektiği de vurgulanarak, "UNRWA'nın görevi, Filistinlilere gerekli, hayat kurtaran yardımlar yapmaktır" ifadesi kullanıldı.

Adı iddialara karışanlar işten çıkarılıyor

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in bazı kurum çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına katılmış olduğu yönündeki iddiaları içeren bilgileri kendilerine ilettiğini açıklamış, hem UNRWA Genel Komiseri hem de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iddiaların doğru çıkması halinde, bunun cezai müeyyidesinin olacağını vurgulamıştı. İddialar üzerine ABD de UNRWA için öngörülen ilave yardımı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Philippe Lazzarini Fotoğraf: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Almanya'da da Almanya-İsrail Toplumu adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı, Eski Yeşiller Federal Parlamentso Milletvekili Volker Beck de UNRWA'ya desteğin durdurulmasını talep etti. Almanya, geçen yıl UNRWA'ya 200 milyon eurodan fazla destekte bulunmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (PLO) lideri Hüseyin el-Şeyh ise X'ten yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya yapılacak yardımları durduracağını açıklayan ülkeleri, bu kararlarını derhal geri almaya çağırıyoruz" dedi ve Filistin'e yapılan BM yardımlarının durdurulmasının siyasi ve insani açıdan büyük riskleri de içinde barındırdığını kaydetti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenledigi saldırıda bir günde bin 200 kişi hayatını akybetmiş yaklaşık 250 kişinin de rehin aldındığı duyurulmuştu. Bu saldırı üzerine İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı bombardıman ve kara harekatında ise bugüne dek Filistinli kaynakların bildirdiğine göre 26 binden fazla insan hayatını kaybetti.

dpa,KNA / ETO,ET

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