 Filistin′e Türkiye ve İran′dan destek | DÜNYA | DW | 13.09.2020

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DÜNYA

Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek

İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Bahreyn'e tepki gösteren Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek geldi. Her iki ülke de Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınadı.

Arşiv

Arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımları atan Bahreyn'e Filistin'in yanı sıra Türkiye ve İran'dan da tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, Bahreyn hükümetinin bu anlaşma ile "İsrail suçlarının işbirlikçisi" durumuna geldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in "İslam dünyasının ve bölgenin güvenliği açısından sürekli bir tehdit" olduğu belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Söz konusu adım, Filistin davasının savunulması çabalarına yeni bir darbe vuracak ve İsrail'i, Filistin'e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Arapların omurgasına ve ortak Arap çalışmasına vurulan bu darbe, İsrail'e ve onun koruyucusuna hizmet etmek anlamına gelmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife

Netanyahu: Uçuşlar başlayacak

Anlaşmanın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise yakın bir tarihte iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlayabileceği mesajı verdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan, "İki ülke arasındaki ilişkiler canlanacak ve doğrudan uçuşlar olacak" ifadelerini kullandı.

Bahreyn, BAE, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatan dördüncü Arap ülkesi. BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi olan Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı" ifadesini kullanmıştı.

Filistinli yöneticilerden Ahmed Macalani, dört Arap ülkesinin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmek istediği bilgisini verdi. Filistinli kaynaklar, bu ülkelerin Umman'ın yanı sıra, üç Afrika ülkesi, Sudan, Fas ve Moritanya olacağını öne sürüyor.

Reuters,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe 

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