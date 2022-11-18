Filistin'de ulusal yas: Mülteci kampındaki yangında 21 ölü

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki bir binada Perşembe akşamı çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti.

Cebaliya'daki Endonezya Hastanesi'nin yöneticisi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerden en az yedisinin çocuk olduğunu belirtti.

Hamas, üç katlı binanın son katında çıkan yangında kurtulan olmadığını bildirdi. Filistin İçişleri Bakanlığı, bina içinde depolanan benzin nedeniyle yangının kısa sürede tüm katlara yayıldığını ifade etti. Gazze'deki sivil savunma birimi, yangının da binadaki benzin yüzünden çıkmış olabileceğini belirtti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

"Ulusal facia"

Filistin lideri Mahmud Abbas, yaşanan yangını "ulusal bir facia" olarak nitelendirdi. Abbas, yangın nedeniyle 18 Kasım Cuma gününü Filistin'de ulusal yas ilan etti.

Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinden Hüseyin el Şeyh, yangının ardından durumu kritik olan yaralıların gerektiği takdirde Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin hastanelerine taşınabilmesi için İsrail'e Erez Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaralıların İsrail hastanelerine tahliyesine yardımcı olmayı teklif etmişti. Gantz, "İsrail Devleti, Gaza sakinlerine hayat kurtarıcı, tıbbi yardımı sağlamaya hazır" açıklamasında bulunmuştu.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi'ndeki en kalabalık mülteci kampı olan Cebaliya'da, yaklaşık 1,5 kilometrekare büyüklüğündeki bir alanda 110 binden fazla kayıtlı mülteci yaşıyor. Kamp, 1950 yılında kurulmuştu.

DW,AP,dpa,AFP,rtr/CÖ,HT