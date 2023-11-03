Filistin yanlısı gösteri düzenleyen gruba operasyon

Almanya genelinde yapılan Filistin yanlısı gösteriler bağlamında Hamburg kentinde emniyet birimleri tarafından İslamcı bir ağa operasyon düzenledi. Hamburg Savcılığı'nın konuya dair açıklamasında, "Müslüman İnteraktif" isimli grubun, geçen Cumartesi günü Filistin'e destek eylemi düzenleyen ve yasak olmasına rağmen bu eylemi gerçekleştiren iki üyesi hakkında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Grubun bazı üyeleri de, gösterileri kaydederek sosyal medyada yaymak ve bu suretle eylemleri propaganda aracına dönüştürmekle itham ediliyor. Operasyonlar kapsamında evlerine baskınlar düzenlenen zanlılar, toplanma yasasına karşı gelmekle suçlanıyor.

28 Ekim Cumartesi günü, yaklaşık 70 kişinin katılımıyla yapılan eylem emniyet güçleri tarafından dağıtılmış, daha sonra tekrar bir araya gelen 500 kişilik bir grubun polise şişe ve taş fırlattığı açıklanmıştı. Savcılık, göstericilerin ayrıca polis memurlarını "taciz ettiğini" ve "Filistin yanlısı sloganlar" attığını aktardı. Yaşanan bu olaylar üzerine eylemin büyük bir polis gücü ile dağıtıldığı ve bu esnada biri hastanede tedavi edilmeyi gerektirecek derecede ciddi olmak üzere üç polis memurunun yaralandığı bildirildi. Savcılık, 20 kişi hakkında toplumsal huzuru bozmak, adam yaralamak, infaz memurlarına saldırı, hakaret ve toplanma yasasını ihlal etmek suçlarından cezai kovuşturma başlatıldığını duyurdu.

AFP / ET,HT

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