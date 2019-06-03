 Filistin yönetiminden ABD′nin Ortadoğu barış planına ret | DÜNYA | DW | 23.06.2019

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DÜNYA

Filistin yönetiminden ABD'nin Ortadoğu barış planına ret

Ortadoğu barış planının ekonomik detaylarını ilk kez paylaşan Trump yönetimi, Filistin‘de 50 milyar dolar değerinde yatırım ve yoksulluğun yarı yarıya düşürülmesini öngörüyor. Filistin yönetimi ise plana tepki gösterdi.

Ortadoğu barış planı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından hazırlandı

Ortadoğu barış planı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından hazırlandı

Washington, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner tarafından hazırlanan Ortadoğu barış planının mali ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Plana Filistin cephesinden tepki geldi.

Trump yönetimi, planın Filistin'de on yıl içinde 50 milyar dolar değerinde uluslararası yatırım yapılması ve bu çerçevede bir milyon istihdam yaratılmasını öngördüğünü açıkladı. Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Washington, bu kapsamda amacın Filistin'in gayri safi milli hasılasını iki katına çıkarmak olduğunu belirtti. Bu çerçevede işsizlik oranının tek haneli rakamlara indirilmesi ve yoksulluk oranının yarı yarıya düşürülmesi de hedefler arasında yer alıyor. Ancak paranın nasıl sağlanacağı yönünde bilgi verilmedi. 

Beyaz Saray tarafından yayınlanan planda, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın "temelden dönüştürülebileceği" ve "Filistin tarihinde yeni bir döneme girilebileceği" ifadelerine yer veriliyor. Planda ayrıca, yolsuzluğun engellenmesi amacıyla paranın çok uluslu bir kalkınma bankası tarafından idare edilmesi öngörülüyor.

Planın ekonomik kısmıyla ilgili diğer ayrıntıların, Salı ve Perşembe günleri Bahreyn'de bir konferansta tanıtılacağı kaydedildi. Trump yönetimini taraflı ve İsrail yanlısı olarak gören Filistin yönetimi ise konferansı boykot edecek.

FKÖ: Önce özgürlüğümüzü verin

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitee Üyesi Hanan Aşravi, ABD'nin ekonomik planını geri çevirdi. ABD'nin açıklamasının hemen ardından Twitter üzerinden bir açıklamada bulunan Aşravi, "Önce Gazze ablukasını kaldırın, ülkemizin, kaynaklarımız ve fonlarımızın İsrail tarafından çalınmasını durdurun, bize hareket serbestimizi ve sınırlarımız, hava sahamız, sularımız üzerindeki kontrol hakkını verin. Sonra özgür ve egemen bir halk olarak canlı, müreffeh bir ekonomi inşa edişimizi görün” dedi.

Jared Kushner tarafından hazırlanan ve öncelikli olarak İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunlara son vermeyi hedefleyen planın ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Açıklanması birkaç kez ertelenen planın tamamının Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Detayları hakkında henüz çok az bilgi sahibi olunan plan kapsamında, iki devletli çözümün sözkonusu olmayacağı biliniyor. Kushner birkaç hafta önce, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetebilecekleri bir idare kurabileceklerinden kuşku duyduğunu söylemişti. Kushner, Filistinlilerin "günün birinde bu seviyeye gelmelerinin" umulabileceğini ifade etmişti.

AFP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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