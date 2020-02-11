Filistin ve İsrail'de koronavirüs alarmı

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle Filistin ve İsrail'de güvenlik önlemleri artırıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 adı verilen salgın hastalık nedeniyle Batı Şeria'da Beytüllahim ve Eriha arasındaki bölgede olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi. Beytüllahim'deki bir otelde çok sayıda koronavirüs vakası şüphesi nedeniyle Beytüllahim ile Eriha'da bütün kilise, cami ve okullar 14 gün kapalı kalacak. Bu süre içinde bütün etkinlik ve konferansların da iptal edileceği duyuruldu. Turist gruplarının bölgeyi ziyaret etmesine izin verilmeyecek. Hali hazırda Beytüllahim'de bulunan turistler Filistinli makamların gözetiminde tutulacak. Beytüllahim'de 27 Mart'ta yapılması planlanan maraton da iptal edildi.

Beytüllahim'de kiliseler, camiler, okullar 14 gün kapalı olacak

Komşu İsrail de koronavirüs nedeniyle alarmda. İsrail medyasında yer alan haberlere göre hali hazırda 100 bin İsrailli evlerinde karantina altında. Sağlık Bakanlığı'nın kararına göre Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve İspanya'dan ülkeye gelecek olanlar iki hafta karantinada kalmayı kabul etmemeleri halinde ülkeye alınmayacak. Ancak başka bir ülkeden yola çıkıp bu beş ülke üzerinden İsrail'e gelenler ise karantina uygulamasına maruz tutulmayacak.

İsrail'de seçimler sırasında da koronavirüs önlemleri aksatılmadı

İsrail Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre sadece Ocak ayında 15 bin Alman vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. İsrail ordusu Almanya ve ABD'den gelen 600 askerle yapılan tatbikatı yarıda kesti. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'de 15 kişide salgın tespit edildi. Hastalıktan ölen ise olmadı.

dpa, KNA / HT, TY

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