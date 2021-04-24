Filistin topraklarında yapılacak seçimler ertelendi

Filistin Seçim Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında 22 Mayıs'ta yapılması planlanan parlamento seçim sürecinin askıya alındığını duyurdu.

Seçim Komisyonu'nun açıklaması öncesinde de Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas seçimleri erteleme kararı aldıklarını bildirdi. Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü liderleriyle toplantının ardından Cuma sabaha karşı yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki seçmenlerin oy kullanmasını garanti edememesi nedeniyle seçimlerin yapılamayacağını söyledi. Abbas, Doğu Kudüs'teki Filistinli seçmenlere İsrail'in demokratik haklarını gerçekleştirme hakkı tanıdığı zaman seçimlerin yapılabileceğini belirtti. Abbas, yeni bir seçim takvimi açıklamadı.

Hamas karara tepkili

Hamas, Filistin Özerk Yönetimi'nin seçimleri ertelemesi kararına tepki gösterdi. Kararı yapılan anlaşmaya "darbe" olarak nitelendiren Hamas, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı'nın "bu kararın ve sonuçlarını tüm sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiğini bildirdi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde seçimlerin ertelenmesine tepki gösterenler protesto gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, bir gösterici "Genç insanlar arasında bir kuşak, seçmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Bu kuşak da, liderini seçme hakkına sahip" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Seçimlerin 22 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu

Filistinlilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te 22 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçimler, bölgede 2006 yılından sonra yapılacak ilk parlamento seçimi olacaktı. Filistin topraklarında, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri yapılması öngörülüyordu. 2006 yılındaki seçimlerde Doğu Kudüs'te de oy kullanma işlemleri gerçekleştirilebilmişti.

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Abbas, El Fetih ile Hamas arasında varılan uzlaşmanın ardından seçimlerin yapılmasına ilişkin kararnameyi Ocak ayının ortasında imzalamıştı. Seçimlerin, Batı Şeria'da iktidarda bulunan El Fetih ile Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde tutan Hamas arasındaki gerilimi gidermesi bekleniyordu.

Filistinliler, Doğu Kudüs'te de seçimlerin yapılabilmesi için İsrail'e başvuruda bulunmuş, ancak İsrail tarafından başvuruya yanıt verilmemişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin seçimlerine karışmak veya engellemek istemediğini bildirmişti. Filistinlilerin Doğu Kudüs'te yapılacak seçimlerde, hukuken İsrail'in iznini alması gerekmemekle birlikte, kent işgal altında olduğu için İsrail'in onayını alması gerekiyor.

Doğu Kudüs, İsrail ile Filistinliler arasında gerilim yaratan konulardan birini oluşturuyor. İsrail, Kudüs'ün bölünemeyecek başkent olduğunu savunurken, Filistinliler gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin başkentinin Doğu Kudüs olmasında ısrar ediyor.

AB: Derin hayal kırıklığı duyduk

Seçimlerin ertelenmesi Avrupa Birliği (AB) tarafından üzüntüyle karşılandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell kararı eleştirerek, "derin hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi. Gecikmeksizin "seçimler için yeni bir tarih belirlenmesini" talep eden Borrell, bölgede aktörlere "sukünet ve temkinli" olma çağrısı yaptı.

Josep Borrell

Türkiye'den İsrail'e çağrı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da seçimlerin ertelenmesi kararının "üzüntüyle" karşılandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail hükümetine, "Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, sözkonusu engelleyici tutumuna son vermesi" çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, bu kararın "Filistinlilerarası uzlaşı sürecini menfi yönde etkilememesini temenni ediyoruz" ifadesi yer aldı.

DW,AFP,dpa/JD,HT

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