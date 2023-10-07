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Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 198 kişi öldü

7 Ekim 2023

Filistin, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında en az 198 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, uluslararası toplumu, ülkesine destek vermeye davet ederken, Tahran Hamas'ı tebrik etti.

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İsrail'in hava saldırılarından sonra Gazze'nin birçok bölgesinden siyah dumanlar yükseliyor - (07.10.2023)
İsrail hava saldırılarının ardından GazzeFotoğraf: Mohammed Salem/REUTERS

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında en az 198 kişi hayatını kaybetti, bin 610'dan fazla kişi de yaralandı. Hamas militanlarının İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirmesinin ardından İsrail hava saldırılarıyla karşılık vermişti.

İsrail'in resmi acil yardım kuruluşu Kızılkalkan (Magen David Adom), Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından Gazze'den atılan roketlerin İsrail'de en az 70 kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu.

Herzog: "Şimdi İsrail'in yanında durma zamanı"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. X hesabından bir mesaj yayınlayan Herzog, "Bugün Hamas'ın gerçek yüzünü gördük. Tek amacı Gazze'de yaşayan ve suçu olmayan erkekleri, kadınları ve çocukları soğukkanlılıkla öldürmek olan bir terörist ordu" ifadelerini kullandı. Hamas'ın ve destekçilerinin, uluslararası toplum tarafından kesin bir dille kınanması çağrısında bulunan Herzog, "Şimdi İsrail'in yanında kararlılıkla durmanın, İsrail'i ve alçak bir düşman karşısındaki haklı ve ahlaki mücadelesini desteklemenin tam zamanı" dedi:

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlarından Yahya Rahim Safavi ise, ülkesinin haber ajanslarından ISNA'ya verdiği demeçte, İsrail'e saldırı düzenleyen Hamas güçlerini tebrik etti. ISNA, Safavi'nin "Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşuna kadar Filistinli savaşçıların yanında duracağız" sözlerini kamuoyuna aktardı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de, milletvekillerinin koltuklarından kalkarak "İsrail'e ölüm" sloganları attığı gösterildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani de, yine ISNA'ya yaptığı açıklamada, "Bu operasyonda sürpriz faktörü ve diğer karma yöntemler kullanıldı. Bu da Filistin halkının işgalciler karşısındaki güvenini göstermektedir" dedi.

NATO'dan Hamas'a sert kınama

NATO'dan yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail’e yönelik saldırıları şiddetle kınandı. NATO Sözcüsü Dylan White, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz kurbanlar ve olaydan etkilenen herkesle birlikte. Terörizm özgür toplumlar için temel bir tehdittir ve İsrail'in kendini savunma hakkı vardır" ifadelerine yer verdi.

 

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