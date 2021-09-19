Filistin lideri Abbas'tan İsrail'e ültimatom

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e işgal ettiği Filistin topraklarını bir yıl içinde terk etmesi için ültimatom verdi. Abbas, alışılmadık sertlikteki konuşmasında, bu toprakları terk etmemesi halinde İsrail'i varlığını tanımamakla tehdit etti.

1993 yılında Oslo'da yürütülen Ortadoğu barış süreci kapsamında Filistin, İsrail'in varlığını tanımıştı.

Ortadoğu'da iki devletli bir çözümden yana olan Abbas, konuşmasında İsrail'i "apartheid" ve "etnik temizlik" yapmakla suçladı.

"Tek devlet kaçınılmaz olur"

"İsrailli işgalci yetkililer, bugün olduğu gibi bir apartheid devletini güçlendirmeyi sürdürürse, bu duruma ne Filistin halkı ne de dünya hoşgörü gösterecektir" diyen Abbas, "Sahadaki koşullar, tarihi Filistin toprakları üzerinde, bir devlet içinde, herkes için eşit ve tam siyasi hakları kaçınılmaz olarak dayatacaktır" şeklinde konuştu.

Bazı İsrailli ve Filistinli aktivistlerin benimsediği bir görüş olan tek devlet çözümü, İsrail'in Yahudi çoğunluğa sahip olan bir devlet olarak sonu anlamına geliyor. Bu görüş, İsrail ve Filistinlilerin çoğu tarafındansa destek görmüyor.

İsrail ile nihai sınırlar konusunda müzakerelere hazır olduklarını kaydeden Filistin lideri, ancak İsrail'in 1967 savaşında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ele geçirdiği topraklardan çekilmemesi halinde, "Neden 1967 sınırlarına göre İsrail'i tanımaya devam edilmeli?" sorusunu yöneltti.

AP/JD, BK

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