Filistin Kızılayı: Hastane yakınlarında saldırılar sürüyor

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in bombardımanlarına karşı yaklaşık 14 bin sivilin sığındığı hastanenin yakınlarında saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Filistin Kızılayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'nin de bulunduğu, Gazze Şeridi'ndeki Tel el Heva bölgesinde topçu ve hava saldırıları devam ediyor" dedi. Filistin Kızılayı, hastane binasının sarsıldığını ve buraya sığınan sivillerin ve personelin paniğe kapıldığını aktardı.

Filistin Kızılayı'nın verdiği bilgilere göre, hastanede hastaların ve personelin yanı sıra İsrail'in hava saldırılarından kaçan yaklaşık 14 bin sivil bulunuyor.

Filistin Kızılayı, dün de bölgede hastane yakınlarında saldırılar olduğunu bildirmişti. Filistin medyasında dün yer alan haberlerde de Şifa ve Kudüs hastanelerinin yakınlarına hava saldırıları düzenlendiği belirtilmişti.

Şifa ve Kudüs hastanelerine binlerce sivil sığındı Fotoğraf: Dawood Nemer/AFP/Getty Images

Filistin Kızılayı, hafta sonunda da İsrail'in hastaneyi tahliye etme talimatı verdiğini duyurmuş, Pazar sabahı hastaneye yaklaşık 50 metre mesafede saldırılar düzenlendiğini bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus İsrail'in tahliye çağrısından "derin kaygı" duyduğunu belirterek, hastaların hayatını tehlikeye atmadan bir hastanenin tahliye edilmesinin mümkün olamayacağına dikkat çekmişti.

İsrail, Hamas'ın silah ve savaşçıları saklamak için hastaneleri kullandığını öne sürüyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas, bu iddiaları reddediyor.

Türkiye'den kınama

Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakınlarında meydana gelen patlama ve sonrasında yükselen dumanların yer aldığı görüntüleri paylaştı. Türkiye, kanser hastalarının tedavi gördüğü Türk-Filistin Dostluk Hastanesi civarındaki bombardımana tepki gösterdi. Türkiye Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar" dedi.

Açıklamada, "Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık" denilerek, hastanenin üçüncü katının bombardımanda isabet aldığı, ancak muhtemel bir saldırı endişesiyle hastanenin daha önce tahliye edilmiş olması nedeniyle can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısını "en şiddetli biçimde kınıyoruz" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" denildi.

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DW, AFP, rtr/JD, HT

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