Filistin Özerk Yönetimi Al Jazeera televizyonunu yasakladı

Filistin Özerk Yönetimi Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun faaliyetlerini dondurdu. Karara Gazze'yi kontrol eden Hamas ve İslami Cihad tepki gösterdi. Filistin idaresi "İsrail gibi davranmakla" suçlanıyor.

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Özerk Yönetimi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun yayınlarını dondurdu. Kanal karara "İşgalci İsrail'in pratikleriyle aynı" diyerek tepki gösterdi. Filistinli güvenlik yetkililerinin kapatma kararını bildirmek üzere Al Jazeera'nin Ramallah'taki ofisine girdikleri an televizyondan yayınlandı.

İsrail'de Benyamin Netanyahu yönetimi Al Jazeera'yi yasaklayarak televizyon kanalının ülkedeki ofisini kapatmıştı.

"Geçici" olduğu vurgulanan kararın Filistin Gazeteciler Sendikasının şikayeti üzerine aldığını belirtildi. Yaklaşık 3 bin gazeteciyi temsil eden sendika, Katar merkezli televizyonu "taraflı, kışkırtıcı ve yanıltıcı" yayın yapmakla suçladı.

Filistin Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise Al Jazeera'ye yönelik kapatma kararının, kanal "kasıtlı olarak yanlış haber yaymaktan ve silahlı isyana teşvikten vazgeçene kadar" devam edeceği kaydedildi.

Yasak kararı Al Jazeera ile bağlantılı tüm gazeteciler, ekip üyeleri ve diğer çalışanların Filistin Özerk Yönetimi sınırları içindeki faaliyetlerinin geçici olarak dondurulmasını içeriyor.

Al Jazeera'ya göre ise Filistinli yöneticiler başta Cenin bölgesi olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan şiddet olaylarının haberleştirilmesini istemiyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de, Filistinli güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar, Hamas ve İslami Cihad sempatizanı bu gruplara yönelik gözaltıları izliyor.

Abbas'ın partisi El Fetih'e rakip olan Gazze merkezli Hamas yasağı kınadı, derhal geri adım atılmasını istedi. Hamas'tan yapılan açıklamada Abbas yönetimi, Filistinlilerin hak ve özgürlüklerini kısmaya çalışmakla suçlandı.

Gazze'deki ikinci büyük güç olan İslami Cihad da El Fetih'e tepki gösterdi, açıklamada "Halkımızın, acılarını dünyaya aktarmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde Al Jazeera'nın Filistin ofisini kapatma kararını kınıyoruz" denildi.

AFP / MUK,JD

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