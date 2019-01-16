Filipinler’de kiliseye bombalı saldırı

Filipinler'in Jolo adasında bulunan aynı isimli kentteki bir kiliseye ayin sırasında düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 27 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

Saldırıda kullanılan bombalardan ilki kilisenin içinde, diğeri ise bir süre sonra kilisenin otoparkında patladı. İlk saldırının ardından güvenliği sağlamak için kilise çevresine sevk edilen askerlerden en az yedisi ikinci patlamada yaşamını yitirdi. Saldırının sorumluluğu henüz herhangi bir örgüt tarafından üstlenilmedi. Ancak bölgede radikal İslamcı milisler bir süredir ayrı bir devlet kurmak için mücadele ediyor.

Saldırı, ülkede çok tartışılan bir referandumdan bir hafta sonra gerçekleşti. Sonuçları geçtiğimiz Cuma günü açıklanan bu referandumla, nüfusunun büyük bir kısmı Katolik Hristiyan olan ülkenin, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu Mindanaos bölgesinde, Bangsamoro adı altında özerklik verilmesi oylanmış ve büyük çoğunlukla kabul edilmişti. Jolo kentinin bulunduğu Sulu eyaleti, bu referandumda, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgeye özerklik verilmesine karşı çıkmıştı.

Bölgede IŞİD etkisi

Filipinler hükümeti bir barış süreci çerçevesinde, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) adli ayrılıkçı örgütle referandum konusunda anlaşarak 1970’lerden bu yana devam eden ve en az 150 bin kişinin ölümüne neden olan çatışmalara son vermeyi hedefliyordu. Ancak IŞİD’e bağlılığını açıklayan bazı küçük radikal gruplar söz konusu planlara karşı çıkıyor. Jolo adası aynı zamanda, çeşitli şiddet olaylarıyla gündeme gelen radikal İslamcı Ebu Seyyaf örgütünün de en faal olduğu bölgelerden biri. Ebu Seyyaf da IŞİD’e bağlı olduğunu açıklayan gruplar arasında yer alıyor.

Reuters,dpa/ET,BW

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