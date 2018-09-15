Filipinler'de can alan Mangkhut tayfunu Çin’e ulaştı

Her sene yaklaşık 20 tayfunun vurduğu Filipinler'de bu yılın en kuvvetlisi olan Mangkhut tayfunu, Filipinler ve Tayvan'da en az 30 kişinin ölümüne, sel, heyelan ve elektrik kesintilerine neden olduktan sonra Çin'e doğru ilerlemeye devam ediyor. Filipinler'de tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü bulabileceği tahmin ediliyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin insani yardım işlerinden sorumlu danışmanı Francis Tolentino, Duterte'yi saatte 205 kilometreye kadar hızlı esen tayfun hakkında bilgilendirmek için pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Mangkhut tayfunu nedeniyle Filipinler'de 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 24'ünün heyelan nedeniyle öldüklerini belirten Tolentino, zorunlu tahliye kararı olmasına rağmen bazı ailelerin evlerini terk etmediğini ve ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini kaydetti.

Filipinler'in Luzon adası, ülkenin Mangkhut tayfunundan en fazla etkilenen bölgesi oldu

Filipinler yaralarını sarmaya başlıyor

Mangkhut tayfunu, Filipinler'de ülkenin başkenti Manila’nın da bulunduğu Luzon adasını en şiddetli şekilde etkilerken, ülke genelinde toplamda 4 milyon insanın yaşadığı yedi eyalette altyapı hatlarının tahrip olmasına ve elektrik ile su kesintilerinin yaşanmasına neden oldu. Basın toplantısında bu konuya değinen Tolentino, "Yarından itibaren rehabilitasyon sürecine başlayacağız, elektrik ve su hatlarını onaracağız” dedi. Pazar günü tayfundan etkilenen bölgeleri helikopter ile gezdikten sonra basın toplantısına katılan Filipinler Devlet Başkanı Duterte doğal afette yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti.

Filipinler’deki ölümlerin yanı sıra Tayvan'da da Mangkhut tayfunu nedeniyle bir kişinin denizdeki dalgalara kapılarak öldüğü bildirildi.

Seferler iptal edildi

Cumartesi akşamı Filipinleri terk eden Mangkhut tayfunu, Hong Kong, Makao ve Çin’in güney sahillerine doğru ilerledi. Hong Kong'daki meteoroloji kurumu tayfun için en tahrip edici doğa olayları için yapılan uyarıyı yayınlarken, tayfunun bölgede saatte 232 kilometre hıza kadar estiği bildirildi. Hong Kong’da Mangkhut tayfunu ağaçları köklerinden sökerken, yollar kapandı ve bazı binaların camları kırıldı.

Hong Kong havalimanında neredeyse bütün uçuşlar iptal edildi. Hong Kong’un güneyindeki komşusu, kumarhaneleriyle ünlü Makao’da şehrin bütün kumarhaneleri kapatıldı. Tayfun nedeniyle şehrin bir kısmını su basarken, işletmeler işyerlerine sel sularının girmemesi için kum torbalarıyla barikat kurdu.

Çin’in güneyine doğru hareket eden Mangkhut tayfunu için Yangjiang ile Zhanjiang kentlerinde önlemlerin alındığı kaydedildi.

dpa,AFP,DW/DÇÜ,EC

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