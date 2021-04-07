 Filipinler′de askeri uçak düştü | DÜNYA | DW | 04.07.2021

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DÜNYA

Filipinler'de askeri uçak düştü

Filipinler'de bir askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti. Uçaktakilerin askeri eğitimlerini yeni tamamlayan ve görev yerlerine dağıtılan personel olduğu açıklandı.

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Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde askeri uçak düştü. Olayda şu ana kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerden 29'unun uçaktaki askeri personel, ikisinin ise uçağın çarptığı bölgede bulunan sivil olduğu bildirildi. Uçağın enkazından 50 kişinin de yaralı olarak çıkarıldı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, çoğu askeri personel olan üçü pilot 96 kişiyi taşıyan C-130 tipi uçağın Jolo Adası’ndaki üsse inmeye çalıştığı sırada kazaya uğradığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, uçağın pisti pas geçtiğini ve yeniden havalanmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirtti. Kurtarma ekipleirinin  olay yerinde olduğunu söyleyen Sobejana, "Daha fazla canın kurtarılması için dua ediyoruz" dedi.

Yetkililer yere çarpan uçağın alev aldığının ve ikiye bölündüğünün ilk raporlara yansıdığı belirtiyor. Uçaktakilerin askeri eğitimlerini yeni tamamlanan ve görev yerlerine gönderilen personel olduğu açıklandı. Hükümet, silahlı örgütlerin faaliyetlerinin sürdüğü Filipinlerin bazı adalarında yoğun bir şekilde asker bulunduruyor. Filipinler ordusu C-130 tipi uçakları çoğunlukla personel ve insani yardım malzemesi nakliye etmek amacıyla kullanıyor.

Geçen ay da Filipinler ordusuna ait bir helikopter düşmüş ve bu kazada altı kişi yaşamını yitirmişti. "Kara Şahin" olarak bilinen S70-i tipi helikopterin başkent Manila'nın kuzeyinde uğradığı kazanın ardından ordu bu tip helikopterlerin tamamını hangara çekmişti. 

 

AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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