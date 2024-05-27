Filenin Sultanları'nın ABD uçuşu: Federasyondan yalanlama

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'ye tarifeli uçakla uçması tartışmalara neden oldu. Voleybol Federasyonu THY'nin bu konuda yaptığı açıklamayı yalanladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi müsabakalarını oynamak için ABD'ye tarifeli uçakla uçması sonrasında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) farklı açıklamalar geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), takımın ekonomi sınıfında yolculuk yapmasına gelen tepkilerin ardından Türk Hava Yolları'nın sorumluluğun federasyonda olduğuna dair yaptığı açıklamayı yalanladı. Açıklamada, "Söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17 Mayıs 2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir" ifadesine yer verildi.

"Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır" denilen açıklamada, ABD seyahati öncesinde bu konuda THY'den destek istendiği belirtildi. Açıklamada, "THY, talebimize istinaden TVF'nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır" denildi.

Voleybolcular tepki göstermişti

Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmaları için ABD'ye giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, takımın uzun yolculukta ekonomi sınıfında uçurulması sebebiyle Türk Hava Yolları'na tepki göstermişti.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadesini kullanmıştı.

ANKA,DW / HT,HS

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