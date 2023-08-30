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"Filenin Sultanları" yarı finalde

30 Ağustos 2023

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları finale çıkmak için İtalya ile mücadele edecek.

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları büyük sevinç yaşıyor - (30.08.2023)
Polonya'yı yenerek yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda büyük sevinç yaşandıFotoğraf: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

Dünya sıralamasında birinci sırada yer alan "Filenin Sultanları", ilk seti 25-23, ikinci seti 25-22, üçüncü seti de 25-18 kazanmayı başardı. Böylece üst üste beşinci kez bir Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırmayı başaran ay-yıldızlılar, finale çıkmak için 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, içinde bulunduğumuz 2023 yılında iki kez karşılaştığı İtalya'yı, iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncuları Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas
Polonya'ya karşı yıldızlaşan Ebrar Karakurt ve Melissa VargasFotoğraf: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Türkiye'nın A Milli Kadınlar seviyesinde voleybolda, iki Avrupa Şampiyonası ikinciliği, üç de üçüncülüğü bulunuyor.

Vargas bir kez daha parladı

Polonya karşısında ilk setten itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Türkiye'de, 24 sayı bulan Melisa Vargas ve özellikle ikinci sette maça ağırlığını koyan Ebrar Karakurt öne çıkan isimler oldu. Türkiye'nin Polonya'yı yendiği maçın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Gizem Örge, Elif Şahin, Ayça Aykaç

 

DW / ET,HT

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları büyük sevinç yaşıyor - (30.08.2023)

"Filenin Sultanları" yarı finalde

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