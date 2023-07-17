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"Filenin Sultanları" Milletler Ligi'nde şampiyon

2 saat önce

FIVB Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. "Filenin Sultanları" bu sonuçla Dünya sıralamasında zirveye çıktı.

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Türkische Frauen Volleyball Mannschaft
Fotoğraf: DHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-1 mağlup ederek 2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu. "Filenin Sultanları", bu şampiyonluğun ardından dünya sıralamasında ABD'nin önüne geçerek 1'inci sıraya yükseldi. Şampiyonlukta önemli katkısı olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu  seçildi. Vargas toplam 26 sayıyla final karşılaşmasına damga vurdu. Vargas'ın ardından en skorer oyuncular 12'şer sayıyla Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt oldu.

Türkische Frauen Volleyball Mannschaft
Fotoğraf: DHA

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen turnuvada finale yükselen milli takım ilk seti 25-22 alırken, ikinci set aynı skorla Çin lehine sona erdi. Üçüncü seti de 25-19 kazanan Türkiye durumu 2-1'e getirdi. Son seti 25-15 alan Türkiye 3-1'lik skorla Milletler Ligi'nde şampiyonluğu kazandı.

Şampiyonanın en iyi oyuncularının seçildiği Rüya Takım'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi. En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.

Türkiye, 2018'de düzenlenen ilk Milletler Ligi'nde finalde ABD'ye yenilerek Gümüş Madalya sahibi olmuştu. "File'nin Sultanları", 2021'de de Bronz Madalya sahibi olmuştu.

DHA, DW / GY, EC

 

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