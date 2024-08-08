Filenin Sultanları final için İtalya ile mücadele ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları bu akşam İtalya ile karşı karşıya geliyor.

"Filenin Sultanları" olarak anılan Türkiye'nin Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Salı günü Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Kadın voleybolcular bu akşam da yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

South Paris Arena'da oynanan maç TSİ 21'de başladı.

Filenin Sultanları'nın İtalya'yı mağlup etmesi durumunda final maçı oynayacak. Finaldeki rakibi ise Brezilya - ABD maçının kazananı olacak.

Türkiye kaybederse de Olimpiyat üçüncülüğü için sahaya çıkacak.

Daniele Santrelli yönetimindeki milli takım, Olimpiyatlar'da oynadığı 4 maçta sadece İtalya karşısında kaybetti. İtalya ise Paris'te çıktığı tüm karşılaşmaları kazandı.

Maçta Türk Milli Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro da İtalyan Milli Takımı'nda forma giyiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çıktığı ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. İkinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, İtalyan takımına ise 3-0 yenilmişti.

Kadın Voleybol Milli Takımı, Olimpiyatlar'da ilk kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynama başarısı göstermiş ve Olimpiyat beşincisi olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Filenin Sultanları, 2023 yılı millî takım sezonunda ise Milletler Ligi Şampiyonluğu Kupası, Avrupa Şampiyonluğu Kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere üç kupa birden kazandı.

Türk spor tarihinde takım sporlarındaAvrupa Şampiyonu olan ilk takım olarak da tarihe geçti.

DW / HS, EC

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