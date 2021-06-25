"Filenin Sultanları" dünya üçüncüsü oldu

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'ndeki ilk mücadelesinde ABD'ye 3-0 yenilen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı. Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.

"Filenin Sultanları" böylece üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi dört takımı arasında yer almayı başardı.

Türkiye, altın madalya maçının ABD ve Brezilya arasında oynanacağı organizasyonun ilk turunda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak Dörtlü Final'e yükselmişti.

FIVB Milletler Ligi, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı. 2018 yılından bu yana FIVB Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.

"Filenin Sultanları"; ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı FIVB Milletler Ligi'nde bu yıl Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik'i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti. Erdoğan, Filenin Sultanları'nın Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda da başarılı bir sonuç elde edeceğine inandığını söyledi.

DW,DHA/CÖ,BK

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