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Filenin Sultanları bronz madalya için sahaya çıkıyor

10 Ağustos 2024

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için sahaya çıkacağı üçüncülük maçında bugün Brezilya'yla karşılaşıyor.

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İtalya maçı öncesi seremonide yan yana dizilen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları
Türkiye-İtalya maçı öncesi seremoniden bir kareFotoğraf: Lintao Zhang/Getty Images

Filenin Sultanları olarak bilinen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün broz madalya için sahada.

Filenin Sultanları, üçüncülük maçında Brezilya ile karşılaşacak. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya maçını kazanırsa tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Mücadele, Paris'teki South Paris Arena'da TSİ 18.15'te başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile son olarak geçen Haziran'da FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaşmış ve maçtan 3-0 yenik ayrılmıştı.

İtalya'ya yenilen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının maçın bitiş anında yaşadığı üzüntü
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları İtalya yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşadı.Fotoğraf: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images

Yarı finalde İtalya mağlubiyeti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin'i 3-2 geçerek Olimpiyatlar'da ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti. Filenin Sultanları yarı finalde ise İtalya'ya 3-0 yenilerek altın ya da gümüş madalya şansını yitirmişti.

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı göstermiş ve set averajıyla olimpiyat beşincisi olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Filenin Sultanları, 2023'te hem CEV Avrupa Şampiyonası'nda hem de FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı aynı yıl 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de grubundaki altı maçı da kazanarak Paris vizesi aldı.

DW/CÖ,MUK

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