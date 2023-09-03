Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Maçta ilk seti 27-25 kaybeden Türk milliler ikinci seti 25-21 almayı başardı. Sırbistan üçüncü seti 25-22 alırken, dördüncü set 24-22 ile Türkiye'nin oldu. Beşinci seti Türkiye 15-12 aldı.

Filenin Sultanları, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a mağlup olmuştu.

Sırbistan bu yıl şampiyonada tıpkı Türkiye gibi finale gelene kadar tüm maçları kazanmıştı. Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenmişti.

Brüksel'de oynanan maça ilgi büyüktü Fotoğraf: Virginia Mayo/AP/picture alliance

Şampiyoda üçüncülük maçını ise İtalya'yı 3-0 yenen Hollanda kazandı.

Milletler Ligi'ndeki son 6 maçını kazanan ve Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 ile finale çıkan Filenin Sultanları, son 14 resmi maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Son olarak yarı finalde rakibi İtalya'yı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Melisa Vargas bu maçta da başarılı bir performans sergiledi Fotoğraf: Virginia Mayo/AP/picture alliance

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmişti. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-yıldızlılar, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

İtalya 2021'deki son turnuvada Sırbistan'ı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Türkiye son turnuvada Hollanda'yı 3-0 yenmiş ve üçüncü olmuştu.

DW / HT,MK

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