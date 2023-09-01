"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası finalinde!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan yarı final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Maçta ilk seti 18-25 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-23 kazandıktan sonra çok tutuk oynadıkları üçüncü setten 15-25 yenik ayrıldı. Dördüncü sette de uzun süre rakibinin 2-3 puan gerisinde giden Türkiye, set sonuna doğru arayı kapatarak, bu setten 25-22 üstün çıktı. Maçın tie-break setinde, özellikle Vargas'ın muhteşem oyunuyla rakibini sürklase eden Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 15-6 galip gelerek finale yükselme başarısını gösterdi.

Akif Üstündağ: Bu evlatlarımla gurur duyuyorum

Maçın ardından, karşılaşmanın yayıncısı TRT'ye konuşan Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, "Ben bu evlatlarımla gurur duyuyorum. Ülkem adına, camiam adına gururluyum" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Eda Erdem ise duygularını şöyle dile getirdi: "Ne maçtı ama!. İnanılmaz güzel bir maç oldu bizim için. Tie-Break'e kaldığımızda 'tamam bu maç artık bizim' dedik. Dört sene aranın ardından finalde olmak hedeflerimiz arasındaydı. İtalya çok iyi defans yaptı, oyundan düşsek de maçtan kopmadık. Hasret kaldığımız o altını almak için Pazar günü her şeyi yapacağız."

Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Maçı gitti dediğimiz yerden çevirdik. Çok stres dolu bir maçtı. Karşılaşmayı alacağımızı dördüncü sette belli ettik" dedi. Takım savunmasının önemli isimlerinden Gizem Örge karşılaşmayı karakter koyarak kazandıklarını dile getirerek, "Voleybol kalitesi olarak yüzde 50 oynadık, mücadele çok zordu. Ama ne için savaştığımızı hiç unutmuyoruz. Bu galibiyet Türk halkına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Takımın İtalyan Antrenörü Daniele Santarelli ise, maçın hemen ardından yaptığı açıklamada, "Takımımla, kızlarla gurur duyuyorum. Bu finali hak ettik. Pes etmedik" dedi.

Türkiye, 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Pazar günü Sırbistan-Hollanda maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

DW / ET,HT

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