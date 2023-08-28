Filenin Sultanları çeyrek finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yla Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda, Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Belçika'yı setlerde 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İlk seti Filenin Sultanları 25-22 aldı. İkinci seti ise Belçika 16-25 kazandı. Üçüncü seti 25-15 kazanan A Milli Kadın Voleyboy Takımı 4. seti de 32-30 alarak Belçika'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları, 30 Ağustos Çarşamba günü Polonya ile yarı final mücadelesi verecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak.

ANKA,DHA/TY,BÖ

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