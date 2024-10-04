FIFA, İsrail'i men etme kararını erteledi

FIFA, İsrail'i tüm müsabakalarından men etme kararını tekrar erteledi. Ancak Filistinli futbol yetkilileri tarafından iddia edilen olası ayrımcılık olaylarıyla ilgili disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsrail Futbol Federasyonu'nu uluslararası karşılaşmalardan men etme kararını erteledi ancak Filistin Futbol Federasyonu'nun ayrımcılık iddiaları için disiplin soruşturması talep etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın bu konuya çok hassas yaklaştığını belirterek, "Kapsamlı bir değerlendirmeye dayanarak bağımsız uzmanların tavsiyelerini izledik" diye konuştu.

Konuyla ilgili ilk şikayet Mayıs ayında yapılmıştı. FIFA, kararını Temmuz ayında açıklayacağını bildirmiş ancak daha detaylı bir inceleme için bu tarih ertelenmişti.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail Futbol Federasyonu'nu İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal etmesinde, Arap oyunculara karşı ayrımcılık yapmasında ve Filistin topraklarında oynayan futbol kulüplerini İsrail ligine dahil etmesinde suç ortaklığı yapmakla suçluyor.

Ayrımcılık iddiaları araştırılacak

FIFA, Disiplin Komitesi'nin ayrımcılık iddialarını araştıracağını bildirirken Yönetim, Denetim ve Uygunluk Komitesi'nin de "Filistin topraklarında olan futbol kulüplerinin İsrail ligine dahil edilmesi" ile ilgili iddialarla ilgili tavsyielerde bulunacağını kaydetti.

Filistin Futbol Federasyonu, Batı Şeria'da yerleşim yerlerindeki futbol takımlarının İsrail liglerine dahil edilmesi nedeniyle 10 yıldan uzun süredir FIFA'ya itiraz ediyor.

Olanlar karşısında hala çok şaşkın olduklarını ifade eden FIFA Başkanı Infantino, tüm tarafları barışı derhal yeniden tesis etmeye çağırdı.

Rusya'yı men etmişti

FIFA daha önce Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile birlikte Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı tüm müsabakalarından men etmişti.

Bu karar hem Rusya Milli Takımı'nın Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'na katılamamasıyla hem de kulüp takımlarının Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalarda mücadele edememesiyle sonuçlandı.

FIFA, bir süredir İsrail'e yönelik benzer bir karar alması yönünde kamuoyu baskısı görüyor.

DW, AP, dpa / EÇ, EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?