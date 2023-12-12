FIFA Başkanı Meler'e saldırıyı kınadı

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıya tepki gösteren Gianni Infantino, "hakemler olmadan futbol" olmaz dedi. Meslektaşları da Meler'i hastanede ziyaret ederek ortak açıklama yaptı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Ankaragücü ile Çaykur Rizespor takımları arasında oynanan Türkiye Süper Ligi karşılaşmasının ardıdan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruk ve tekmeli saldırıyı kınadı. Infantino, saldırıyı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Infantino sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Saha içinde ya da dışında futbolda şiddete kesinlikle yer yoktur" dedi.

Açıklamasında, "Hakemler olmadan futbol olmaz" ifadelerini kullanan Infantino, "Hakemlerin, oyuncuların, taraftarların ve görevlilerin oyundan keyif alabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerekir. İlgili makamları, bu hususun her düzeyde sıkı bir şekilde uygulanmasını ve saygı gösterilmesini sağlamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Pazartesi akşamı oynanan ve 1-1 sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşanan olayda, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki birden fazla kişi hakeme saldırmıştı. Koca'nın attığı yumrukla yere yıkılan Meler'e saldırının tekmelerle devam ettiği görüntülere yansımıştı.Saldırıyla ilgili başlatılan adli soruştumada Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da tüm ligleri süresiz olarak askıya aldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması, Türk futbol camiasında büyük bir infiale neden oldu Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Hakemlerden ortak açıklama

Hastanede tedavisi süren Halil Umut Meler'e meslektaşları ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından ortak bir açıklama yapan hakemler Meler'in yanında oldukları mesajını verdi. Süper Lig'de düdük çalan hakem Arda Kardeşler, "Tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler'in bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır. Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisinin sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek, kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız" diye konuştu.

Mete Kalkavan: Hiçbir meslek bu kadar hakarete maruz kalmadı

Hakem Mete Kalkavan ise "Hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği, ortadan kalkmıştır hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken, bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır" ifadeleri kullandı. "Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmamaları değil mesleklerine olan saygılarıdır" diyen Kalkavan, "Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

AFP,DHA / GY,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?