Fidan'dan Yunanistan ile ilişkilerde 'yeni dönem' vurgusu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Yunanistan ile ilişkilerde "yeni ve olumlu bir döneme" girildiğini vurguladı.

Ankara’ya bir çalışma ziyareti düzenleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Bakanlar görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarda olumlu mesajlar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesinin ardından, "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygılı ve uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz" dedi.

Yunanistan ile ilişkilerde "yeni ve olumlu bir döneme" girildiğini belirten Fidan, "Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider tekrar olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasını, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı. Dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi" diye konuştu.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ele alındı

Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine dair inancını yinelediğini ifade eden Fidan, görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk. Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüşmede yasa dışı göç konusunun da ele alındığını ifade eden Fidan, "Yasa dışı göç konusu rekabet değil, iş birliği alanı olmalı" dedi.

Yerapetritis: Türkiye'nin AB yönelimini destekliyoruz

Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise görüşmede Kıbrıs, Türkiye'nin AB yönelimi, göçmen konusu gibi konuların gündeme geldiğini belirtti.

Yunan Bakan şöyle konuştu:

Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis Türkiye'nin AB üyelik sürecinid esteklediklerini açıkladı Fotoğraf: Giannis Panagopoulos/Imago Images

"Kıbrıs konusu ile ilgili olarak bizim tezlerimiz, görüşlerimiz biliniyor. Burada asıl kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması. Türkiye'nin AB yönelimi ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim ki, Yunanistan uzun yıllardır Türkiye'nin AB yönelimini desteklemekte; tabii bunu yaparken de Türkiye'nin AB kriterlerini yerine getirmesi koşuluyla bu desteği sağlamakta… Üyelikle ilgili müzakerelerin elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazır olduğumuz belirtmek istiyorum."

Türkiye ve Yunanistan cumhurbaşkanlarının iki hafta sonra New York'taki BM Genel Kurulu marjında bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelere ekim ayında Yunanistan'da bakan yardımcıları düzeyinde siyasi istişarelere ve ortak eylem planı toplantıları ile devam edilmesi planlanıyor.

DW, ANKA/BÖ,TY

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