Fidan Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Lavrov'la görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü.

Buluşmadan bir kare paylaşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin içeriğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Lavrov'un BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Türk, İranlı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin Gazze Şeridi, Suriye ve Kızıldeniz'deki "gergin duruma" odaklandığını duyurdu.

Rus Dışişleri, Lavrov-Fidan görüşmesinde enerji konuları ve "gelecekteki ikili temasların" da ele alındığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk aylarında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söylemişti.

BM Güvenlik Konseyi bugün "Filistin sorunu dâhil, Ortadoğu'daki durumu" ele almak üzere toplanacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada, toplantıda "kolektif çaba" önerisinde bulunacağını belirtmişti.

DW,Reuters/CÖ,HT

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