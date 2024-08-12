Fidan: Ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştiğini ifade etti. Keçeli görüşmede Gazze'ye yönelik ateşkes müzakereleri ile bölgede yükselen tansiyonun ele alındığını belirtti. Açıklamaya göre Hakan Fidan, İsrail'in Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'yi öldürerek "barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini" ifade etti.

Keçeli görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu ifade eden Fidan'ın "İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydettiğini" belirtti.

Hamas'tan 'Biden'ın açıkladığı plan uygulansın' talebi

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu sivil kayıplar atarken, uluslararası topluluktan yükselen ateşkes çağrıları yoğunlaşıyor. Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri Pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada "derhal ateşkesin sağlanmasına" yönelik çağrıda bulundu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana taraflar arasında sağlanan tek ateşkes, geçen Kasım ayında hayata geçirilmişti. İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutsakların takasını da içeren bu geçici ateşkesten bu yana müzakerelerde ilerleme sağlanamadı.

Perşembe günü ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yapılacak yeni müzakere turuna davet edilen İsrail'in daveti kabul ettiği belirtildi. Hamas'ın ise "daha fazla müzakere turu veya yeni öneriler yerine" ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı ve daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan ateşkes planının hayata geçirilmesini talep ettiği belirtiliyor.

AFP/SÖ,EC

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