Fidan-Blinken görüşmesi: İsveç ve F-16'lar gündeme geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Washington'dan gelen talep üzerine gerçekleştirilen görüşmede iki bakanın İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini ve ABD'den talep edilen F-16'ların Ankara’ya satışı konularını ele aldığı belirtildi.

Görüşmede Fidan'ın İsveç'in İttifaka üyeliğine ilişkin sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sorumluluğunda devam ettiğini mevkidaşına aktardığı kaydedildi. Diğer yandan Fidan'ın F-16 savaş uçakları konusunda da Beyaz Saray ve ABD Kongresi’nin "müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi" yönündeki beklentilerini ifade ettiği belirtildi.

İki bakanın görüşmesinde Gazze’deki durum da ele alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barışa yönelik müzakerelerin başlaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Telefon görüşmesinde Kıbrıs‘ın da gündeme geldiği belirtildi.

İsveç için gözler Genel Kurul'da

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçmişti. AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplanan Komisyon toplantısında AKP, MHP ve CHP teklife "evet" derken; İYİ Parti "hayır" oyu vermiş, DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı. İsveç’in üyeliğine ilişkin artık top Genel Kurul'da. Ancak konunun ne zaman Genel Kurul’un gündemine geleceğine ilişkin henüz açıklanmış bir takvim bulunmuyor.

İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından komşusu Finlandiya ile birlikte geçen yılın Mayıs ayında NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ankara, her iki ülkenin üyeliğine de iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe göstererek itiraz etmişti. Daha sonra Madrid’de yapılan NATO zirvesinde üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya’nın daimi mekanizma çerçevcesinde yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle Finlandiya’ya yeşil ışık yakılmış ve Helsinki’nin üyeliği TBMM’den geçmişti. İsveç konusunda ise özellikle PKK’yla yeterli mücadele konusunda ikna olmayan Ankara, bu ülkenin üyeliğine uzun süre vize vermemiş; ancak Temmuz ayında bu ülkenin üyeliğine itirazını kaldırmıştı.

DW/SÖ,EC