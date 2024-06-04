Fidan: Çin'i karıştırmaya yönelik girişimlere karşıyız

Çin ziyareti kapsamında mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in toprak bütünlüğüne tam destek açıkladı, "Çin'i karıştırmaya yönelik" uluslararası girişimlere karşı olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye ve Çin'in uluslararası ilişkilerin pek çok alanında örtüşen görüşlere sahip olduğunu ve uluslararası sistemde daha adil bir anlayışın hakim olmasını savunduğunu belirterek, "Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.



Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Çin ve Türk milletlerini "Asya'nın zenginliği ve itici motoru" olarak nitelendiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak anlayışları ve vizyonları doğrultusunda ikili ilişkilerin ilerlemeye devam ettiğini belirterek "Gerçekten iki siyasi liderin ortaya koyduğu büyük vizyon, Çin ile Türkiye arasındaki modern zamanlardaki ilişkinin kurumsallaşarak ve derinleşerek ilerlemesinde önemli bir temel teşkil etmekte. Amacımız karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar temelinde halklarımızın refahını artıracak adımları atmaktır" diye konuştu.

"Çin'in toprak bütünlüğü" ve "siyasal egemenliği" vurgusu

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Çin'in toprak bütünlüğüne ve siyasal egemenliğine desteğinin tam olduğuna vurgu yaparak "Çin'e yönelik silahlı terör hareketlerine karşı desteğimiz tamdır. Özellikle Çin'i karıştırmaya yönelik, Çin'in ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Çin'in ortaya koyduğu ekonomik rekabet edebilirlik yeterliliğinin başka şekilde uluslararası kamuoyuna yansıtılması, buradan farklı bir küresel mücadele üretilme çabası, gerçekten dünya barışı, istikrarı ve kalkınması için son derece alarm zilleri çalan bir olaydır" ifadelerini kullandı.

Dünyanın medeni bir rekabete alışmak zorunda olduğunu vurgulayan Fidan, "Egemen güçlerin önceki yüzyılda kurmuş oldukları pazarların daha adil, rekabet edilebilir pazar şartlarında yeniden el değiştiriyor olması kabul edilmesi gereken bir sonuçtur. Buradan savaşa varan, daha farklı yıkımlara varan neticelerin üretilmemesi gerekiyor. Dünyamızdaki refah, herkese yetecek kadar vardır" dedi.

Ortadoğu'da "iki devletli çözüm" mesajı

Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Fidan, Çin'in Filistinlerle dayanışma içinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Fidan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek "Filistin sorunundan çıkışın yolu iki devletli çözümdür. Çin ve Türkiye, Filistin'in BM'ye üyeliğini destekliyor" diye konuştu.

Çin ile ticarette denge arayışı

İki ülke ilişkilerinin önemli bir ayağını ekonominin oluşturduğunu belirten Fidan, ikili ticaret hacminin 2023'te 48 milyar dolar düzeyine ulaştığına, Çin'in Türkiye'nin Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğuna işaret etti.

Bu ticaretin büyük oranda Çin'in lehine olduğuna dikkat çeken Fidan, "Ticaret rakamlarını nasıl daha dengeli hale getirebiliriz konusunu tüm görüşmelerimizde gündeme getirdik. Türk tarım ürünlerinin ithalatı konusundaki kısıtlamaların kaldırılması gibi pratik tekliflerde bulundum. Turizm, iş birliğimizi daha da geliştirmek istediğimiz bir diğer alandır" dedi.

Çinli şirketleri özellikle yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye'de üretim yapmaya ve AR-GE merkezleri kurmaya davet eden Fidan, bununla Çinli şirketlerin Türkiye üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika piyasalarına erişimlerinin de kolaylaşacağını söyledi.

Devlet Başkanı Şi'ye davet

Fidan, bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Türkiye'de ağırlamak istediklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini tekrar Çinli meslektaşına ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak 2019'da Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de geçen yıl Temmuz ayında Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

DW/BK,EC

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