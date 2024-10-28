Fidan'ın ilk resmi İngiltere ziyaretinin gündeminde ne var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ikili düzeyde İngiltere'ye 30 Ekim Çarşamba günü yapacağı ilk ziyarette mevcut serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesinin yanı sıra savunma sanayi ve terörle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alınması bekleniyor.

Son yıllarda çeşitli alanlarda işbirliğini geliştiren Türkiye ile İngiltere NATO'da müttefik olmalarının yanı sıra 2007 yılından beri stratejik ortaklık ilişkisini sürdürüyor.

İngiltere'de muhafazakâr parti temsilcileriyle iyi ilişkiler kuran Ankara'nın 14 yıl sonra Temmuz 2024'te iktidara gelen İşçi Partisi ile nasıl bir denge sağlayacağı merak konusu.

Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile görüşerek Londra'da temaslarda bulunacak.

Lammy, 4 Mart 2024 tarihinde Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy Fotoğraf: Maja Smiejkowska/REUTERS

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak 2024'te dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından yapılmıştı.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın yenilenmesi gündemde

Fidan'ın Londra'daki görüşmelerinde Türkiye'nin mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu İngiliz mevkidaşına aktarması bekleniyor.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla sonuçlanan "Brexit" süreci sonrasında ticari ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacıyla iki ülke arasında 2020 Aralık ayında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Brexit sonrası ivme kazanan ikili işbirliği çerçevesinde ekonomik ilişkilerin daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'yla düzenlenebileceği yönünde iki ülke arasında bir mutabakat söz konusu.

Bu nedenle mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakerelerin başlatılması Fidan'ın görüşmelerinin gündeminin ön sıralarında olduğu kaydediliyor.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, İşçi Partisi hükümetinin serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili sonbaharda yapacağı ilk görüşmelerin Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre ile gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin ekonomi alanında en önemli ortaklarından ve en büyük beş ihracat pazarından birisi şu anda İngiltere. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 19,5 milyar dolar iken bunun 30 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiği de belirtiliyor.

Enerji ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere iki ülke arasında ilişkileri geliştirme potansiyeli olan yeni başlıklar üzerinde durulmasının planlandığı görüşmelerde iki müttefik ülkenin savunma sanayii alanında atabileceği adımların da ele alınması bekleniyor.

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgiye göre Fidan ayrıca terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurgulayacak.

Gazze'deki insani krize ve insani yardımların intikalinde yaşanan güçlüklere de dikkat çekmesi beklenen Fidan'ın "Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediği mesajını ileteceği, İsrail'in Filistin ve Lübnan'ın ardından İran'a yönelik saldırılarıyla savaşı bölgenin geneline yayma hedefi karşısında tüm tarafların itidalli davranması gerektiğinin altını çizeceği" de belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklara göre İngiliz yetkililerle görüşmelerde bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde de bulunulacak.

Tatlıdil Forumu Türkiye'de düzenlenebilir

Fidan'ın yapacağı ilk resmi ziyaretin dışında iki ülke arasında sık bir görüşme ve ziyaret trafiği bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile 11 Temmuz 2024 tarihinde Washington'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Fidan ise İngiliz mevkidaşı Lammy ile 7 Temmuz, 7 Ağustos ve 11 Ekim 2024 tarihlerinde telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Fotoğraf: Stefan Rousseau/PA Wire/empics/picture alliance

Bu arada edinilen bilgiye göre iki ülke arasında önemli diyalog unsurlarından birini oluşturan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun bir sonraki toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi konusunda görüşmeler devam ediyor.

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