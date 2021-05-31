Fethullah Gülen'in yeğeni yakalandı

Fethullah Gülen'in yeğeni olan S.G.'nin MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye götürüldüğü bildirildi.
Fethullah Gülen'in yeğeni S.G.'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye götürüldüğü bildirildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre S.G. bir uzak doğu ülkesinde yakalandı.
Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu bildirilen S.G.'nin "örgütün ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu" ifadesine yer verildi. G.'nin Gülen yapılanmasının istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu da öne sürüldü.
DHA, S.G. hakkında "‘Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da yakalama kararı bulunduğunu belirterek, Fethullah Gülen’in talimatıyla yurtdışına kaçırıldığını ifade etti.
DHA, HT,MK
©Deutsche Welle Türkçe
15 Temmuz'un siyasi bağlantılarının araştırılması için muhalefet partileri son iki yılda mecliste en az 13 önerge verdi, hepsi AKP engeline takıldı. Son önergeyi veren CHP ise "FETÖ'cülük" suçlamalarıyla karşı karşıya.
Sol Parti, Alman hükümetini "Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tutmak ve cemaatin elindeki mahrem bilgileri kullanmak istemekle" suçladı.