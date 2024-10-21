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Fethullah Gülen'in öldüğü açıklandı

21 Ekim 2024

Gülen yapılanmasına yakın internet sitesi Herkül, Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu.

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Fethullah Gülen | geistliches Oberhaupt der Gülen-Bewegung
Fotoğraf: Hizmet/AGB Photo/imago images

Herkül internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ömrünün her anını din-i mübiin-i İslam'a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Aynı hesaptan yapılan bir diğer açıklamada Fethullah Gülen'in "bir süredir tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim akşamı saat 21.20'de" öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Tedavi süreci ve ölüm nedenine dair ayrıntı verilmezken "doktorların ilerleyen saatlerde bilgilendirmede bulunacağı" belirtildi.

ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in konuşmaları düzenli olarak Herkül internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyordu.

DW/EC,MK

 