Fethullah Gülen'in öldüğü açıklandı

Herkül internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ömrünün her anını din-i mübiin-i İslam'a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Aynı hesaptan yapılan bir diğer açıklamada Fethullah Gülen'in "bir süredir tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim akşamı saat 21.20'de" öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Tedavi süreci ve ölüm nedenine dair ayrıntı verilmezken "doktorların ilerleyen saatlerde bilgilendirmede bulunacağı" belirtildi.

ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in konuşmaları düzenli olarak Herkül internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyordu.

DW/EC,MK