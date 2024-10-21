Fethullah Gülen'in ölümüne Almanya'dan tepkiler

Fethullah Gülen'in ölümüne, Almanya'dan da ilk tepkiler geldi. Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri Lucks ve Karaahmetoğlu açıklamalar yaptı.

Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin bir açıklama yayınlayan Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Yeşiller Federal Meclis Milletvekili Max Lucks, "Gülen'in ölümüne dair haberler bana yeniden, onun ve yapılanmasının Erdoğan'a ve AKP'ye uzun yıllar nasıl kol kanat gerdiğini ve desteklediğini düşündürdü. Aynı şekilde Gülen'i, 'siyasal İslamın tehlikeli damarı' olarak, haklı bir biçimde eleştirdiği için (TİP milletvekili) Ahmet Şık ve diğer pek çok kişiye neler yaptıklarını da hatırlattı" dedi.

Lucks, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından hareketinin bunu vesile alarak kendi geçmişine bakmak ve inandırıcı şekilde geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini de belirtti ve bunun Türkiye demokrasisi için de önemli bir adım olacağını söyledi.

"Ölçüsüz hak ihlallerine maruz kaldılar"

Öte yandan Yeşiller Milletvekili Lucks, cemaatin üyelerinin veya onun yapılanmasıyla arasında herhangi bir bağ kurulan kişilerin ölçüsüz şekilde insan hakları ihlallerine maruz kaldığını da belirtti ve bu kişilerin toptan zan altında bırakıldıklarını veya cezaevlerine konduğunu ifade etti.

Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Yeşiller Federal Meclis Milletvekili Max Lucks Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Yine Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Sözcüsü ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu da Gülen'in ölümü sonrasında yaptığı açıklamada hem harekete hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği siyasi çizgiye dair değerlendirmelerde bulundu.

SPD'li Karahmetoğlu, "Fethullah Gülen ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sadece ezeli düşmanı ölmedi, Gülen uzun süre onun (Erdoğan'ın) müttefikiydi" diye belirtti ve şöyle devam etti:

"Gülen ve Erdoğan birlikte hareket ettiler. Erdoğan, Gülen'nin müritlerinin devlet yapısının derinlerine sızmasına izin verdi. Kendilerini rahatsız eden ordu mensuplarını ve muhalifleri etkisiz hale getirdiler. Güç ve yer mücadelesi nedeniyle aralarının bozulmasından itibaren ise Erdoğan Gülen'i devamlı olarak 'suçlu' diye niteledi. Uzun zaman Gülen'in suç ortağı olduğu gerçeğini ise 'Cumhurbaşkanlığı halısının' altına süpürdü."

Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Sözcüsü ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu. Fotoğraf: picture alliance/Geisler-Fotopress

"Gülen hareketi orta vadede güç kaybedecek"

Karaahmetoğlu, Erdoğan ile Gülen'i "bir zamanlar aynı ruha sahip kardeşler" olarak niteledi ve Erdoğan ile Gülen arasında yaşananların, "Erdoğan'ın siyasi olarak nasıl esnek davrandığının da kanıtı" olduğunu savundu. Karaahmetoğlu, Erdoğan'ı kastederek, "İşine nasıl gelirse, dostu düşman, iyiyi kötü haline getiriyor. O sırada ortaya çıkan çelişkilerse umrunda olmuyor" diye devam etti.

SPD'li federal milletvekili, Fethullah Gülen'in ölmesiyle yapılanmanın geleceğine dair de şu öngörüde bulundu:

"Gülen'in hayatını kaybetmesiyle küresel çaptaki Gülen hareketi orta vadede güç kaybedecek. Muhtemeldir ki yapılanmanın yeni şekillenmesinde çatışmalar da görülecek. Erdoğan ise hareketin nasıl değiştiğini yakından izleyecektir. Umalım ki Gülen'in ölümüyle birlikte Erdoğan'ın izlediği siyasi çizgi de biraz yumuşasın."

DW/ETO,EC

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