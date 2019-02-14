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Feridun Zaimoğlu

Feridun Zaimoğlu, yazar. 1964 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Halen doğumundan bir yıl sonra ailesiyle birlikte geldiği Almanya'da yaşamaktadır.

Roman, hikaye, deneme, tiyatro oyunu, düz yazı gibi pek çok türde eser verdi. Almanya'daki Türk göçmenlerinin sorunlarını işledi. DW Türkçe'nin Feridun Zaimoğlu ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Der türkische Schriftsteller, Feridun Zaimoglu, aufgenommen am Freitag (16.03.2012) auf der Leipziger Buchmesse. Foto: Arno Burgi

Zaimoğlu Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'ne Aday 14.02.2019

Yazar Feridun Zaimoğlu, edebi eser dalında Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'ne aday gösterildi. "Edebi Eser" dışında, "Deneme" ve "Çeviri" dallarında da verilecek ödülleri kazananlar 21 Mart’ta açıklanacak.

Bildnummer: 59361480 Datum: 16.03.2013 Copyright: imago/STAR-MEDIA Leipziger Buchmesse 2013. Schriftsteller Feridun Zaimoglu ( GER ) präsentiert sein Buch Der Mietmaler. Eine Liebesgeschichte im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2013 am 16.03.2013. People Kultur Shooting xmk x0x 2013 quer Aufmacher premiumd 2013 Portrait Portraits quer Querformat Autor Buch Bücher Buchmessen Deutschland Kultur Kunst Leipzig Leipziger Leipziger Buchmesse Literatur Messe Messen Person Personen Sachsen Schriftsteller Wirtschaft 59361480 Date 16 03 2013 Copyright Imago Star Media Leipzig Book Fair 2013 Writer Feridun Zaimoglu ger presents be Book the a Love story in Frame the Leipzig Book Fair 2013 at 16 03 2013 Celebrities Culture Shooting xmk x0x 2013 horizontal Highlight premiumd 2013 Portrait Portraits horizontal Landscape Author Book Books Book fairs Germany Culture Art Leipzig Leipzig Leipzig Book Fair Literature trade Fair trade Fairs Person People Saxony Writer Economy

“Hiçbir Yabancı Kelime Hayattan Daha Güçlü Değil” 16.10.2015

Yazar Feridun Zaimoğlu, 1930'lu yılların İstanbul’unda geçen “Yedikule” ile alışılmışın dışında bir hikaye anlatıyor. Noyan Er, Zaimoğlu ile bu romanını, çok kültürlülüğü ve güncel siyaseti konuştu.
--- DW-Grafik: Peter Steinmetz

Misafir işçilikten Alman vatandaşlığına - Türk göçünün öyküsü 11.04.2013

Futbolcu Mesut Özil, yönetmen Fatih Akın ya da yazar Feridun Zaimoğlu, bir zamanlar Almanya'ya göç etmiş olan misafir işçilerin Alman vatandaşlığına geçmiş olan başarılı çocukları.
Bücher vom Binooki Verlag Datum: 2012 Ort: Berlin Rechtinhaber: Robert Jerzy Bildbeschreibung: Eine Auswahl der Bücher des Binooki Verlags Nur zur einmaligen Verwendung für einen Beitrag über den Binooki-Verlag gestattet

Türk edebiyatı Almanya’da 25.08.2012

Yaklaşık bir yıl önce Berlin’de kurulan Binooki Yayınevi, Türk yazarların eserlerini Almanca yayımlıyor. Yayınevinin sahibi iki kız kardeşin amacı, Türk edebiyatının bilinmeyen yüzünü Almanya’ya tanıtmak.
German director Fatih Akin with his Special Jury Prize for his film 'Soul Kitchen' during the winners photo call at the 66th edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, Saturday, Sept. 12, 2009. (AP Photo/Joel Ryan)

Almanya'daki kültürel yaşamın yeni yüzleri 24.10.2011

Sinema yönetmeni Fatih Akın, oyuncu Sibel Kekilli, yazar Feridun Zaimoğlu, şarkıcı Muhabbet... Almanya’daki kültürel hayata katkı sağlayan bu isimlerin ortak özelliği Türk kökenli ailelere sahip olmaları.
Symbolbild Integration Papiermännchen Hand in Hand

"Öteki"yle buluşma 02.12.2008

Babelmed internet sitesi tarafından 2008 Avrupa Kültürler Arası Diyalog Yılı çerçevesinde "Meeting the other (Ötekiyle buluşma)" adında bir medya projesi başlatıldı. Projeye genç gazeteciler katıldı.
Der tuerkische Schriftsteller und Literatur-Nobelpreistraeger Orhan Pamuk haelt am Mittwoch, 2. Mai 2007, vor einer Lesung in Hamburg ein Buch. (AP Photo/Fabian Bimmer) --- Author and Nobel Literature prize winner Orhan Pamuk from Turkey holds a book prior to a reading in Hamburg, northern Germany, on Wednesday evening, May 2, 2007. (AP Photo/Fabian Bimmer)

Alman siyasetçiler yaz tatilinde Türk yazarları okuyor 29.07.2008

Almanya’da yayımlanan aylık Cicero dergisi son sayısında Alman siyasetçilere hangi kitapları okuduklarını sordu. Önde gelen birçok isim, Türk yazarları okuduklarını söyledi.
Literaturkritikerin Sigrid Loeffler am Mittwoch, 16. August 2000 in Berlin. Sigrid Loeffler war Ende Juli 2000 aus dem Literarischen Quartett des ZDF ausgestiegen und hatte fuer ihren Entschluss Marcel Reich-Ranicki verantwortlich gemacht. Der Kritiker habe in den letzten Sendung die Spielregeln verletzt. Loefflers Platz wird von Iris Radisch, Literaturkritikerin bei der Zeit, eingenommen. (AP Photo/Fritz Reiss) (Photo für Kalenderblatt)

"Frankfurt Kitap Fuarı okuyucuya hitap etmiyor" 04.10.2007

Frankfurt Kitap Fuarı 10 Ekim’de başlıyor. Ancak Almanya’nın önde gelen edebiyat eleştirmeni Löffler, fuarın ticari yönünün ağır bastığını söylüyor ve okuyucudan çok yayınevlerine hitap ettiğini iddia ediyor.
An einer Buecherwand praesentiert die Verlagsgruppe DroemerKnaur auf der Buchmesse in Leipzig am Freitag, 17. Maerz 2006, ihre Neuheiten. Mehr als 2.100 Aussteller aus 36 Laendern zeigen bis Sonntag, 19. Maerz, 2006, die literarischen Neuerscheinungen in Belletristik, Sach- und Hoerbuechern. (AP Photo/Eckehard Schulz) ---German publishing house DroemerKnaur display their latest editions at the Book Fair in Leipzig, eastern Germany, Friday, March 17, 2006. More than 2,100 exhibitors from 36 countries present new publications until Sunday, March 19, 2006. (AP Photo/Eckehard Schulz)

Leipzig’de kitap şöleni 21.03.2007

Doğu ve Batı Avrupa arasında köprü olmayı hedefleyen Uluslararası Leipzig Kitap Fuarı başlıyor.
Eine junge Frau hoert am Mittowch, 4. Oktober 2006, in Frankfurt am Main auf der Frankfurter Buchmesse uber Kopfhoerer Erlaeuterungen zu den indischen Sprachen Hindi, links, und Marathi. (AP Photo/Michael Probst) --- A woman listens to explanations on headphones about the Indian languages Hindi, left, and Marathi at the International Book Fair in Frankfurt, central Germany, Wednesday, Oct. 4, 2006. (AP Photo/Michael Probst)

Frankfurt'ta kitap şöleni başladı 04.10.2006

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı, kapılarını 58’inci kez açtı.
People hold up the EU flag during a rally through the streets of Warsaw, Sunday May 15, 2005. Hundreds of people marched in the streets Sunday to recognize the EU and Robert Schuman, a noted French politician of German origin who is regarded as one of the founders of the European Union. Seen through the flag is the Palace of Culture, constructed in 1952-1955 and 'given' by Joseph Stalin as a non returnable gift of friendship to the city. (AP Photo/Virginia Mayo

Avrupa’nın geleceği masaya yatırıldı 25.09.2006

Bertelsmann Vakfı’nın Berlin’de düzenlenlediği uluslararası forumda, Avrupa’nın geleceğini tartışmak üzere birçok Avrupalı lider ile uzmanı bir araya geldi.
Leyla. von Zaimoglu, Feridun; 2006 Kiepenheuer & Witsch

Zaimoğlu kadınları yazdı 17.03.2006

Almanya’nın Kiel kentinde yaşayan yazar Feridun Zaimoğlu’nun son romanı „Leyla“, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.
Türkische Kulturfestival in Berlin 27. August – 04. September 2004

Dün değil, yarın değil, Şimdi! 24.11.2005

Almanya’nın Stuttgart kenti, Şimdi – Now Festivali kapsamında Türk sanatçıları ağırlıyor.