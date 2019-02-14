Feridun Zaimoğlu, yazar. 1964 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Halen doğumundan bir yıl sonra ailesiyle birlikte geldiği Almanya'da yaşamaktadır.

Roman, hikaye, deneme, tiyatro oyunu, düz yazı gibi pek çok türde eser verdi. Almanya'daki Türk göçmenlerinin sorunlarını işledi. DW Türkçe'nin Feridun Zaimoğlu ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.