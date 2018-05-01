 Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı | TÜRKİYE | DW | 29.03.2019

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TÜRKİYE

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapsi istenen sanatçı Ferhat Tunç hakkında savunmasını yapmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Türkei Sänger Ferhat Tunc (Getty Images/AFP/M. Ozer)

Sosyal medya paylaşımlarında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla hapis istemiyle yargılanan sanatçı ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hapis istemiyle yargılanan Ferhat Tunç hakkında, savunmasını yapmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılmayan Tunç'u avukatı temsil etti.

Tunç'un avukatı Damla Koç, "Müvekkil konser için yurtdışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme ise 4'üncü celse olmasına rağmen Tunç'un savunmasını yapmadığını belirterek hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Tunç, bir yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkan Tunç, Twitter hesabı üzerinden karara tepki gösterdi.

DW,DHA/GA,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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