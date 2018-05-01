Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

1 Mayıs Türkiye'de böyle kutlandı

Taksim yasağının devam ettiği 1 Mayıs'ta işçiler başta İstanbul Maltepe olmak üzere farklı meydanlarda biraraya geldi. Bazı pankartlara izin vermeyen polis İstanbul'da çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.