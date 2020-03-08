Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul’da düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü için her türlü baskıya karşı çıkan ve eşitlik talep eden binlerce kadın sokağa çıktı.

İstanbul Valiliği'nin yasak kararı ve polis engeline rağmen Saat 19.00'da başlayacağı duyrulan yürüyüşe katılmak için binlerce kadın Taksim civarına geldi.

Yürüyüşe karşı Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Metro giriş çıkışlara kapatılırken, meydan ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar bariyerlerle kapatılarak girişlere izin verilmedi.

Meydana çıkan ara sokaklarda toplanan gruplar polisten yürüyüşe izin vermesini talep etti. Polis ise valilik kararı gerekçesiyle gruplara dağılma çağrısında bulundu. Polis, dağılmayan göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Ara sokaklara dağılan bazı gruplar eylemlerini burada sürdürdü. 32 kadının gözaltına alındığı açıklandı.

Polis müdahalesine ilişkin videolar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

İstanbul'daki yürüyüşe saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kadın örgütlerinin 2003 yılından beri İstanbul'da düzenlediği Feminist Gece Yürüyüşü'ne 2018 yılından bu yana valilik tarafından izin verilmiyor.

Kadın hakları örgütleri hükümeti kadına yönelik şiddete karşı yeterince önlem almamakla suçluyor.

DW,AFP, Reuters/MY, JD

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