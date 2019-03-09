Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

İstanbul'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. İstiklal Caddesi’nin iki tarafında da geçişi kapatan polis, girişe izin vermedi. Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadının yürümesine izin vermeyen polis, biber gazı ile göstericileri dağıttı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, polislerin göstericilerin önüne veya ayaklarına plastik mermi ile ateş ettiği görüntüler yer aldı.

Fransız Haber Ajansı (AFP) polisin göstericileri köpeklerle de tehdit ettiğini, bunun üzerine birçok kadının ara sokaklara kaçtığını bildirdi.

2003 yılından beri kadın örgütlerinin İstanbul'da düzenlediği Feminist Gece Yürüyüşü’ne geçen yıllarda izin verilmesine rağmen, bu yıl eylemden kısa bir süre önce İstiklal Caddesi’nde gösteri yapılmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Buna rağmen, kadın haklarını savunan, eşitlik isteyen ve şiddete karşı çıkan binlerce kadın gösteriye katılmak için İstiklal Caddesi'ne geldi. Ancak polis İstiklal Caddesi’ne girişe izin vermedi. Bekleyiş sırasında şarkılar söyleyen, dans eden kadınlar, polisten yürüyüşe izin vermesini talep etti. Polis ise göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu. Buna rağmen dağılmayan göstericilere biber gazıve yere sıkılan plastik mermi ile müdahale eden polis, gösterici grupları birbirinden ayırdı. Ara sokaklara dağılan bazı gruplar, eylemlerini burada sürdürdü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’da da benzer bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde göstericilerin, "Erkekler öldürüyor, devlet katilleri koruyor” şeklinde slogan attığı belirtildi.

Kadın hakları örgütleri, hükümeti kadına yönelik şiddete karşı yeterince önlem almamakla suçluyor. Şarkıcı Sıla'nın eski erkek arkadaşı Ahmet Kural'a kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada ilk duruşmasının, Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce görülmesi ile kadına karşı şiddet yeniden gündeme gelmişti.

DW,AFP,dpa/JD,BW

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