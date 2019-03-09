 Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis müdahalesi | TÜRKİYE | DW | 09.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

İstanbul’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak göstericileri dağıttı.

Türkei Internationaler Weltfrauentag in Istanbul (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

İstanbul'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. İstiklal Caddesi’nin iki tarafında da geçişi kapatan polis, girişe izin vermedi. Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadının yürümesine izin vermeyen polis, biber gazı ile göstericileri dağıttı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, polislerin göstericilerin önüne veya ayaklarına plastik mermi ile ateş ettiği görüntüler yer aldı.

Türkei Internationaler Weltfrauentag in Istanbul (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

Fransız Haber Ajansı (AFP) polisin göstericileri köpeklerle de tehdit ettiğini, bunun üzerine birçok kadının ara sokaklara kaçtığını bildirdi.

2003 yılından beri kadın örgütlerinin İstanbul'da düzenlediği Feminist Gece Yürüyüşü’ne geçen yıllarda izin verilmesine rağmen, bu yıl eylemden kısa bir süre önce İstiklal Caddesi’nde gösteri yapılmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Türkei Weltfrauentag in Istanbul - Protest (picture alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Buna rağmen, kadın haklarını savunan, eşitlik isteyen ve şiddete karşı çıkan binlerce kadın gösteriye katılmak için İstiklal Caddesi'ne geldi. Ancak polis İstiklal Caddesi’ne girişe izin vermedi. Bekleyiş sırasında şarkılar söyleyen, dans eden kadınlar, polisten yürüyüşe izin vermesini talep etti. Polis ise göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu. Buna rağmen dağılmayan göstericilere biber gazıve yere sıkılan plastik mermi ile müdahale eden polis, gösterici grupları birbirinden ayırdı. Ara sokaklara dağılan bazı gruplar, eylemlerini burada sürdürdü.

Türkei Weltfrauentag in Istanbul - Protest (Reuters/M Sezer)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’da da benzer bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde göstericilerin, "Erkekler öldürüyor, devlet katilleri koruyor” şeklinde slogan attığı belirtildi.

Kadın hakları örgütleri, hükümeti kadına yönelik şiddete karşı yeterince önlem almamakla suçluyor. Şarkıcı Sıla'nın eski erkek arkadaşı Ahmet Kural'a kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada ilk duruşmasının, Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce görülmesi ile kadına karşı şiddet yeniden gündeme gelmişti.

DW,AFP,dpa/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Internationaler Weltfrauentag in Istanbul

Banu Güven: Tarihe geçen bir 8 Mart 09.03.2019

İstanbul’da her 8 Mart’ta yapılan Feminist Gece Yürüyüşü’ne neden izin verilmedi? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Guatemala Musik l Rebeca Lane, Rapperin und Hip Hopperin

Dünyadaki kadın feministler ne için mücadele ediyor? 08.03.2019

Sünnet, kürtaj hakkı ve medyada kadın... Feministler çok sayıda konuda mücadele veriyor. DW Guatemala'dan Hindistan'a kadın aktivistlerin gündeme taşımak için çalıştığı konuları derledi.

Deutschland Symbolbild Frauentag

Südkurier: Kadınlar haklarını istiyor 08.03.2019

Alman basını ağırlıklı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili yorumlara yer veriyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Medien Türkei Istanbul Zeitungskiosk (Getty Images/C. McGrath)

Türkiye'de 31 Mart öncesi medyanın bağımsızlığı tartışması

31 Mart öncesi medyada yaşanan sorunlar yine tartışma yaratıyor. Muhalefet ve basın örgütleri iktidarın medyayı kontrol etmeye dönük girişimlerinin yoğunlaştığını iddia ediyor. Hükümet cephesi ise bu iddiayı yalanlıyor.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  