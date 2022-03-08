Feminist Gece Yürüyüşü yasağa rağmen yapıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul düzenlenen 20'nci Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasaklama kararına rağmen geniş bir katılımla gerçekleşti.

Polisin kadınların Taksim'e girmesine izin vermemesi üzerine Cihangir Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık, bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında "Kadınlara ve LGBTİ+'lara karşı saldırılar her taraftan yükselirken, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden nafaka hakkının gaspına, homofobi ve transfobiyi alenen örgütleyenlerden bizleri makbul kadınlar yapmaya çalışarak tüm ev ve bakım işlerini üstümüze boca edenlere, yoksulluğun ve savaşın faturasını bizlere çıkaranlara karşı mücadelemizi sürdürüyorsak, direniyorsak, umut edebiliyorsak feminizm sayesinde. Burada bugün toplanan, bugün dünyanın dört bir yanında toplanan feministler sayesinde" denildi.

Açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'ne ve 6284'e saldırılar kadın cinayetleri, erkek şiddeti ve trans cinayetlerinin önünü açıyor. Erkek-devlet ve patriyarka işbirliğiyle bize yönelen bu saldırılar karşısında bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diyoruz. Varlığımız aile ile tanımlandıkça, 'aile değiliz, kadınız, feminist isyandayız!' demeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Polis kadınların Taksim'e girmesine izin vermedi

Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler saat 19.30 başlayacak eylem öncesinde Taksim civarında toplandı. Ancak Taksim'in birçok noktasından Sıraselviler Caddesi'ne yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi.

Yürüyüşe katılmak isteyenler, polisin İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı barikatla kapatması nedeniyle Sıraseviler Caddesi ve ara sokaklarda yaptıkları eylemleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Taksim'de ara sokaklarda yapılan eyleme polisin müdahale ettiği kaydedildi. Taksim'e doğru ilerlemek isteyen kadınlara polisin izin vermediğine dair görüntüler paylaşıldı.

38 kadın gözaltına alındı

Bu arada, akşamüzeri Kadıköy'den vapurla Beşiktaş'a geçmek ve oradan Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen bir grup kadın vapura binemeden gözaltına alındı. Kurulan polis noktalarını aşmak isteyenler de dahil şu ana kadar 38 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin bazı gruplara biber gazı ile müdahale ettiği haberleri Türk basınında yer aldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı yasaklamıştı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 7 ve 8 Mart'ta belirlenen yer ve güzergâhlar dışında, "yasaya aykırı şekilde eylem yapılmasına" izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Beyoğlu Kaymakamlığı da Taksim'deki 20'nci Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasaklama kararı almış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararına karşı, yürütmenin durdurulması ve kararın iptaline ilişkin İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ankara'daki Feminist Yürüyüş: "İsyanımız feministir"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'da Sakarya Caddesi'nde kadınlar, "Feminist Gece Yürüyüşü" yaptı.

Madenci Anıtı'ndan başlayarak, Sakarya Caddesi'ne kadar yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Kadınlar Sakarya Caddesi'ne yönlendirildi.

Sakarya Caddesi'nde yapılan açıklamada kadınlar, "Kadınların aynı haklara sahip olması için değil, bunun için buluşmadık. Biz, bugün burada toplanan feministler olarak, bütün dünyada bugün toplanan feministler olarak; çok daha büyük bir şey hedefliyoruz. Biz istiyoruz ki savaşın, sömürünün, işgalin, ırkçılığın, homofobinin, transfobinin, erkek şiddetinin olmadığı eşit, özgür bir dünyada yaşayalım. İsyanımız feministtir" dedi.

DW, ANKA/JD, FÇ, SSB

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