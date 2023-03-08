Feminist gece yürüyüşü: Kadınlar yasağı tanımadı

İstanbul Taksim'de yapılmak istenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis izin vermedi. Buna rağmen dağılmayan binlerce kişilik kalabalık eylemlerini "hükümet istifa" sloganları eşliğinde Cihangir'de gerçekleştirdi.

İstanbul'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararına karşın Taksim'de yapılması planlanan 21'inci Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak için bir araya geldi.

Fotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin polis bariyerleriyle kapatılması nedeniyle Cihangir'de toplanan kalabalık uzun sürede burada bekledi. Yürüyüşe katılmak için Kadıköy'den gelenlerin de bölgeye ulaşmasıyla binlerce kişilik bir kalabalık oluştu. Taksim'e çıkan bütün yollarda yoğun güvenlik önlemi uygulanırken bazı metro durakları da ulaşıma kapatıldı.

Fotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS

Yürüyüşü gerçekleştirebilmek için toplanan kadınlar ve LGBTİ+'lar, 8 Mart gününe ilişkin pankartlar taşıdı.

Hükümet istifa sloganları

Yürüyüşe izin verilmesi için polisle yürüyüşü organize eden grup arasındaki görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Ancak kalabalık buna rağmen dağılmadı ve eylemlerine bulundukları yerde başlayarak, "hükümet istifa", "korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "inadına özgürlük" gibi sloganlar attı.

Bu arada, Karaköy'de barikatları aşan bir grup kadın Beyoğlu’na doğru yürüyüşe geçti.

Basın açıklaması yapıldı

Bir süre eyleme devam eden kalabalık saat 21.00'de bir basın açıklaması yaparak yürüyüşü sonlandırdı.

"Hayatlarımız değil patriyarka yıkılsın diye feminist isyandayız" başlığını taşıyan basın açıklamasında, "Bu iktidarı bir gecede İstanbul Sözleşmesi’ni iptal ederek milyonlarca kadının hayatını tehlikeye atmasından, 6284’e (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) karşı saldırıların önünü açmasından, erkek şiddetini teşvik etmesinden tanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Basın açıklasında deprem felaketine de değinilerek, "Yaşadığımız afetin sonuçlarının, kadınlar için katmanlı olduğunu biliyoruz; hayatı sürdürme, yeniden kurma yükünün, afet durumunda da kadınların üzerinde olduğunu, temel ihtiyaçlarının nasıl ikincilleştiğini görüyoruz ve depremin üzerinden daha 1 ay geçmişken kadınların hayatlarının daraldığına tanıklık ediyoruz" denildi.

Dağılırken müdahale

Kalabalığın dağıldığı sırada polisle yaşanan gerilimde bir gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Bazı eylemciler gazdan etkilenirken, polisin barikatları açmamasına tepki gösterildi.

ANKA, DW / GY, BÖ

