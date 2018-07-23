 Federasyon Başkanı ırkçılık suçlamasını geri çevirdi | ALMANYA | DW | 26.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Federasyon Başkanı ırkçılık suçlamasını geri çevirdi

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Mesut Özil’in federasyona ve kendisine yönelttiği ırkçılık suçlamasını reddetti. Grindel federasyon olarak her zaman ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çıktıklarını vurguladı.

Deutschland Reinhard Grindel, DFB-Präsident (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel hedef olduğu ırkçılık suçlamalarını geri çevirdi. Mesut Özil konusunda hatalar yapıldığını teslim eden Grindel yazılı açıklamasında, "Geriye bakınca, başkan sıfatıyla ve bütün federasyon üyeleri adına her türlü ırkçı düşmanlıkların tahammül edilemez, kabullenilemez ve hoş görülemez olduğunu hiçbir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde söylemem gerekirdi" dedi. Grindel açıklamasında, "Bunun Jerome Boateng, Mesut Özil ve alt kadrolardaki göçmen asıllı bütün gençler için geçerli olduğunu" dile getirdi.

Mesut Özil Pazar günü milli takımı bıraktığını açıkladığı Twitter mesajında kendisini eleştirenlere, medyaya, sponsorlara ve Futbol Federasyonu'na sert eleştiriler yöneltmişti. Mesut Özil Federasyon Başkanı Reinhard Grindel'i özel olarak eleştirmiş ve federasyon yönetiminin ırkçılık yaptığını hissettiğini belirtmişti.

Şahsen eleştirilmenin kendisini üzdüğünü dile getiren Federasyon Başkanı Grindel, "Bütün federasyon camiası ile ırkçılık arasında ilinti kurulmasını büyük üzüntüyle karşıladığını ve bu suçlamayı kesinlikle reddettiğinin bilinmesini istediğini" kaydetti.

Video izle 00:55
Şimdi canlı
00:55 dk

Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı

Entegrasyon ve Avrupa Şampiyonası

Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Dünya Kupası'ndan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı kendi değerleri doğrultusunda "eleştirel şekilde sorguladıklarını" belirten Grindel, bu durumun "ırkçı söylemler için kötüye kullanılmasını" üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Federasyon Başkanı, "Futbol Federsyonu'nun değerleri benim de değerlerimdir. Farklılık, dayanışma, ayrımcılıkla mücadele ve entegrasyon son derece önem verdiğim değerlerimizdir” dedi.

Reinhard Grindel istifa etmesi için yapılan çağrılara tepki vermedi ve sadece "Önümüzdeki ay ve haftaların çalışma programının yoğunluğu nedeniyle görevden ayrılmasının söz konusu olamayacağını" belirtti.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel önlerindeki iki büyük hedefin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya almak ve entegrasyon tartışmalarını değerlendirmek olduğunu söyledi.

DW,sid,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Özil ve ırkçılık tartışmasına kilitlendi

Mesut Özil'in milli takımı bırakmasına siyaset dünyası tepki gösterdi. Açıklamalarda Özil'in "kendini siyasete alet ettiği" öne sürülürken, Özil'e gösterilen tepkinin "aşırı sağın ekmeğine yağ sürdüğü" de dile getirildi. (23.07.2018)  

Alman Futbol Federasyonu Başkanı'na istifa çağrıları

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil’in “ırkçılık” suçlamasında bulunması ve federasyonun tutumunu eleştirmesi gözleri Federasyon Başkanı Grindel’e çevirdi. Grindel’e görevi bırakması çağrıları yapılıyor. (24.07.2018)  

Federasyon Başkanı Özil’den açıklama bekliyor

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil’in fotoğraf kriziyle ilgili suskunluğunu artık bozması gerektiğini söyledi. Grindel, birçok taraftarın "hayal kırıklığına uğradığını" savundu. (09.07.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı  

Benzer içerik

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Mesut Özil, Deutschland

Yorum: Özil haklıydı 23.07.2018

DW'den Thomas Klein, Mesut Özil'in milli takımı bırakmasını konu alan yorumunda Özil'in haklı gerekçeleri olduğunu belirtiyor.

Russland - Mesut Özil zur WM Vorrudne

Almanya Özil ve ırkçılık tartışmasına kilitlendi 23.07.2018

Mesut Özil'in milli takımı bırakmasına siyaset dünyası tepki gösterdi. Açıklamalarda Özil'in "kendini siyasete alet ettiği" öne sürülürken, Özil'e gösterilen tepkinin "aşırı sağın ekmeğine yağ sürdüğü" de dile getirildi.

Mesut Özil in Sotschi 2018

Yeşiller'den İçişleri Bakanı'na Özil eleştirisi 25.07.2018

Yeşiller Partisi İçişleri Bakanı Seehofer'i Özil olayından sorumlu tuttu. Eş başkan Habeck Bakan Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" şeklindeki sözlerini hatırlattı

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Verhaftung (picture-alliance/dpa)

Türkiye'de bir Alman daha tutuklandı

Türkiye'de, sosyal medya üzerinden "terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla bir Alman vatandaşı daha tutuklandı. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 