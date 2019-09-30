Federal Yargıtay VW'nin tazminat ödemesi kararını onadı

Alman otomotiv tröstü Volkswagen (VW) ile ilgili emisyon skandalının açığa çıkmasından beş yıl sonra firmanın bir müşterisine 25 bin 600 euro tazminat ödemesine yönelik mahkeme kararı Federal Yargıtay tarafından onandı. Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi daha önce aldığı bir kararda, 2014 yılında VW marka bir otomobil alan müşteriye şirketin 25 bin 600 euro tazminat ödemesine hükmetmişti.

Almanya’nın Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay’da ilgili kararı açıklayan mahkeme başkanı Yargıç Stephan Seiters kararın gerekçesini açıklarken, Volkswagen’in bilinçli bir aldatmaca ile çok sayıda aracını piyasaya sürdüğünü ve bu davranışın gayriahlaki olduğunu dile getirdi. Seiters ayrıca, tazminat almaya hak kazanan müşterinin, satış sözleşmesi imzalandığında, otomobildeki emisyon salınımı ile ilgili verileri manipüle eden elektronik mekanizmadan haberdar olmadığı ve daha sonra güncellenen söz konusu yazılımın da sorunu çözmediği için mağdur olduğunu ifade etti.

60 bin davacı için prensip kararı

Federal Yargıtay’ın hükmü, Volkswagen’den davacı olan yaklaşık 60 bin kişi için bir prensip kararı niteliği taşıyabileceği belirtiliyor.

Federal Yargıtay’da da tazminat talebi onaylanan davacı VW kullanıcısı Herbert Gilbert’in avukatı Claus Goldenstein, kararın sadece VW müşterileri için değil, otomobillerinde benzer yasa dışı yazılım kullanan tüm markaların müşterileri için örnek niteliği taşıdığını dile getirdi. Müvekkili Gilbert dışında, VW ile davalı olan yaklaşık 21 bin kişinin daha avukatlığını üstlenen Goldenstein’ın avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, "Alınan karar, Almanya’daki milyonlarca tüketici için hukuki güvence anlamına geliyor ve büyük holdingler de dahil hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığını gösteriyor" denildi.

240 bin civarında VW marka otomobil sahibi ise daha önce şirket ile Almanya Tüketiciyi Koruma Merkezi arasında yapılan anlaşmayı kabul etmiş ve VW’nin ödemeyi taahhüt ettiği bin 350 ila 6 bin 257 euro arasındaki tazminatı kabul etmişti. Bu anlaşma VW’ye 750 milyon euro’ya mal olmuştu.

Skandal 2015'te ortaya çıkmıştı

2015 yılının Eylül ayında patlak veren skandalda Volkswagen, Amerikan makamlarının baskısı sonucu, 11 milyondan fazla aracın emisyon salınımı sisteminde manipülasyon yaptığını kabul etmişti. Araçlara yerleştirilen bir açma kapama mekanizması sayesinde, otomobillerin emisyon salınımı, gerçeğin aksine uyulması gereken değerlerde çıkıyordu.

Reuters / ET,JD

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