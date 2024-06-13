Federal İdare Mahkemesi'nden Türk baba lehine karar

Almanya'da Federal İdare Mahkemesi bir Türk vatandaşının başvurusu üzerine görülen davada Avrupa Birliği (AB) hukukundan dolayı kazanılan serbest dolaşım hakkının oturum hakkı elde edilmesiyle birlikte geçersiz hale gelmediğine hükmetti.

Leipzig'deki mahkeme davada 13 yaşında bir Bulgar vatandaşı oğlu olan başvurucu Türk babanın lehine karar verdi. Söz konusu Türk vatandaşı, reşit olmayan bir Avrupa Birliği vatandaşının babası olması ve çocuğun geçimini sağlaması nedeniyle AB içinde serbest dolaşım hakkı kazanmıştı. Ancak baba Almanya'nın Bavyera eyaletinde işe girince serbest dolaşım hakkı elinden alınmış, kendisine iş akdi imzaladığı için Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklık anlaşması (Ankara Anlaşması) uyarınca oturum hakkı tanınmıştı. Türk vatandaşı baba serbest dolaşım hakkının elinden alınmasına hukuki yollarla itiraz etmişti.

Mahkeme, Türk vatandaşı babanın oturum hakkı kazanmasının, daha önceden kazandığı serbest dolaşım hakkını kaybetmesine neden olmayacağına hükmetti. Kararın gerekçesinde Avrupa Birliği yasalarında serbest dolaşım hakkının diğer oturum haklarına göre daha ikincil planda olduğuna dair bir dayanak noktası olmadığına dikkat çekildi.

Federal İdare Mahkemesinin kararı sonrasında, Türk vatandaşları Ankara Anlaşması uyarınca ikamet hakkı kazandıkları takdirde, eğer Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım hakları varsa, bunları koruyabilecekler.

DW, AFP / EC, JD

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