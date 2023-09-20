Fed'den faizi sabit tutma kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gitmeyerek politika faizini yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığında tuttu. Fed yıl sonuna kadar faiz artırımına ise kapıyı açık bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini artırmayarak yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığında tuttuğunu duyurdu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl sona ermeden önce 25 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceği öngörüsünde bulundu.

Fed'den yapılan açıklamada kararın, politika yapıcılara "ek bilgiler ve bunların para politikaları üzerindeki sonuçlarını değerlendirme" konusunda zaman verdiği belirtildi. Ayrıca ekonomik aktivitenin "sağlam bir hızla" genişlediğine, güçlü istihdam kazanımları ve düşük işsizlik kaydedildiğine dikkat çekildi.

ABD Merkez Bankası geçen yılın Mart ayından beri 11 kez faiz artırımına gitti. Faiz artırımları enflasyonda kesin bir düşüş görülmesine neden olsa da ABD'de enflasyon halen Banka'nın uzun vadeli hedef olarak belirlediği yılda yüzde 2'lik seviyenin üstünde olmayı sürdürüyor. Bu da yeniden faiz artırımına gitme yönünde banka üzerinde baskı oluşturuyor. ABD'de politika faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Fed içerisinde faiz kararlarını alan FOMC, geleceğe yönelik para politikasına dair tahminlerini de güncelledi. Buna göre faiz oranlarına ilişkin medyan tahminini yüzde 5,50 ile yüzde 5,75 arasına çekerek, yıl sonundan önce çeyrek puanlık bir artış olasılığına açık kapı bıraktı.

AFP / EC, CÖ