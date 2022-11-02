Fed politika faizini yine artırdı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 75 baz puan daha artırdı. Böylece Fed yıl içinde altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısı sonrasında politika faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed, yüksek enflasyonla mücadele için politika faizini dördüncü ayda da 75 baz puan artırarak, yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltilmesi kararı aldı.

Son dört aydır faizi 75 baz puan artıran Fed, bugün aldığı son kararla bu yıl içinde altıncı kez politika faizini artmış oldu.

Fed tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Açık Piyasa Komitesi'nin uzun vadede azami düzeyde istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefinde ısrarlı olduğu belirtildi.

Enflasyonla mücadelede faiz artırmanın uygun bir yöntem olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun ekonomiye olan etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Fed bu açıklama ile gelecek aylarda daha düşük faiz artırımına gidilebileceği sinyalini verdi. Fed, gelecek faiz kararını Aralık ayında açıklayacak.

ABD'de resesyon kaygısı

Uzmanlar, Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için attığı sert adımların ekonomik konjonktüre sekte vurmasından ve ABD'nin resesyona sürüklenmesinden kaygı duyuyor. ABD ekonomisi yılın ilk iki çeyreğinde daralmıştı. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,6 oranında büyüme kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının etkisiyle ABD'de de enflasyon Haziran ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, yüzde 9,1 olarak gerçekleşmişti. Daha sonraki aylarda enflasyon yüzde 8,2'ye gerilemiş olsa da, Fed yüzde 2 hedefinin hâlâ uzağında bulunuyor.

Ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde tüketici fiyatlarındaki artış Başkan Joe Biden ve Demokratlar üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Kamuoyu yoklamaları, enflasyonun insanlar için en önemli konular arasında bulunduğunu gösteriyor.

AFP,dpa / JD,ET